【本報訊】九龍塘宣道小學一名教師因製作教材引導學生討論言論自由，被教育局扣上港獨帽子，遭剝奪教師資格，引發公憤。宣道校長向家長發信感謝慰問及支持，呼籲家長守護老師。

宣道小學校長吳麗芬在家長信中感謝家長和校友連日來的慰問和支持，她亦為事件感到遺憾和難過。信件以「上下一心 跨越困難」為題，表示「錦上添花易，雪中送炭難」。

「相信風雨後必見彩虹」

吳校長指近日收到很多家長和校友的電郵、信件和慰問卡，表達對學校和老師的慰問和支持，令她感到安慰。吳校長呼籲家長「給予我們時間撫平傷痛，守護着我們的老師，讓學生在一個寧靜的環境下繼續學習」，強調教師和職員必定謹守崗位，讓學生可以在和諧和關愛的學習環境中成長，「我相信風雨過後必見彩虹」。

教育人員專業操守議會前主席韓連山形容，涉事教師被釘牌是匪夷所思，「以往我哋教育界嘅經驗，邊度會為咗一堂討論課而要釘人牌？」他質疑教育局的處理是政治掛帥，任何人只要提到「港獨」兩個字便殺無赦，教師無辜成代罪羔羊，「即使佢真係有提及港獨那又如何？唔傾得咩？學校言論自由唔可以傾咩？」教局在釘牌過程中不設聆訊，只有書面答辯機會，韓直斥荒謬，對該教師非常不公平，認為處理投訴必須有面對面答辯機會，書面答辯當局大可「收到當睇唔到，睇到都當唔知道」。他解釋，操守議會若收到投訴指教師教材或課堂偏頗，會安排聆訊邀請投訴人和答辯人出席，由成員聽取雙方理據和作裁決，「即係（法庭）審案一樣」。

曾任操守議會成員的教育學者梁恩榮亦指，現時有關港獨內容只在一節課中出現，若有計劃散播訊息，應會在不同單元課堂重複講同一訊息才能鞏固，而且該教師並無任教該科，散播訊息要有效用「一定要自己出馬」，實在「冇理由自己唔教」，教育局提出的證據「完全唔令我覺得佢有計劃散播港獨」。

葉建源憂打擊整個教育界

梁恩榮指出，涉事影片中亦有反對港獨人士意見，雖然該教師設計的工作紙確有不足，只有問「提出香港獨立的原因」而沒有問及「反對香港獨立的原因」，因爭議性課題應從多角度呈現，若能兼及支持和反對的意見，會較滿足到持平的要求。他認同所有教材都會有可改善的地方，但不足之處完全達不到需要釘牌程度，批評教育局的處理完全不合比例。

多位民主派議員聯手炮轟教育局未有依照程序向涉事教師提供面對面申述機會，要求局方撤回判決並公開道歉，有關官員亦需為事件負責。教育界議員、教協副會長葉建源憂慮，取消教師註冊事件將延伸至教師所製作的教材內容、課程內容及考試，令整個教育界遭受打擊。