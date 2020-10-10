去年開始加入義務律師團隊幫忙行政的工作，每每有大規模拘捕發生，都要與一眾義務律師流連各警署醫院通宵達旦工作。

正所謂臨時演員都是演員，義務工作都是工作。義務律師協助被捕人士，並不會因為義務的緣故而不認真或不專業。從專業角度上，律師對所有客人，不論是義務、法律援助資助（即極低於市價）和正常收費，都應該一視同仁，亦負有同等的專業責任，所以義務不可能是「hea做」的理由。

事實上，由於義務律師都懷著滿腔熱血，往往於處理此等義務工作時會比「正職」的工作更加投入，行多幾步。無他，一般香港人「正職」上班已經非常辛勞，如果不是為興趣或理念，根本不會有閒暇精力參與義務工作。反之，有時在警署會遇到一些私人聘請的律師，因為等候太久而放棄，將案件轉介回義務律師團隊（至於為什麼等候時間需要如此地久天長，有機會另文再述）。當然亦會有為光環、讚賞、呃like而願意加入做義工，但實難以持之以恆，面對龐大的需求和工作量，自然會慢慢淡出。

大部份義務律師都可能有一份使命感，希望在動盪的社會中略盡綿力，發揮自己的專業，以螳臂擋車之勇來維繫香港尚餘的法治。他們希望的，不（只）是讚賞認同，而是希望以身作則，感染身邊的人，希望大家各司其職，於能力範圍內盡量行多一步。

由於社會事件不絕，社會對義務律師有很大的需求，然而，很多有心有力的律師，卻因為種種有形或無形的壓力，甚至白色恐怖，不敢參與義務律師的行列。香港不是沒有足夠的律師去滿足需求，只是沒有足夠的自由空間去讓律師做他們希望做的法律工作，實在可悲。

最後還有一個義務律師的特別之處值得一提。一般律師平時最怕遇見的，就是於確認服務範圍後，要求增加額外工作又不肯支付相應費用的客戶，又或是要求「包生仔」、不停「追魂call」的客人。然而，義務律師最怕的，卻是「唔該前唔該後」、客客氣氣的客人，因為義務律師都不希望義務服務的客人會因為不好意思、怕麻煩的關係，而未能獲得應有的服務，違反提供義務服務的原意初衷；所以若然你不幸需要義務律師的服務，請你毫無保留地做一個麻煩客人！

以上內容為作者個人意見。

弟@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸gossip呢行嘅八卦趣事。

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