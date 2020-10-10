9點半蘋果新聞報道︱蘋果記者初任新聞主播 黃珮琳今晚為你報新聞

《9點半蘋果新聞報道》10月5日晚上9點半首播！大家可在《蘋果》YouTube頻道、《蘋果》Facebook、《蘋果》果燃台收看。主播一職，除有2位專業級前主播曾美華和陳美茵坐陣，《蘋果》6名記者亦接受新挑戰，初挑大樑於周六日擔任新聞主播，包括專責醫療報道的于健民、王春怡；專責環境保育報道的李雨夢；專責財經報道、曾任有線財經資訊台主播的黃珮琳；亦有港聞記者兼《蘋果》節目《4點鐘調查你》主持鄧溢禧；以及前「動主播」方榆汶。今晚9點半，黃珮琳率先登場。

至於大家熟悉的前主播曾美華和陳美茵，則繼續留守周一至五的時段見大家。其中陳美茵將於下周一起，首度亮相《9點半蘋果新聞報道》。

這次亦是曾美華自2014年離開主播崗位後，再次報道新聞，她笑說是兌現承諾：「我記得當初離職後接受過一個訪問，有應承過大家，希望在不同平台跟大家見面，我現在有兌現承諾啦！」提到今日的電視新聞報道，在題材、用詞和立場上，明顯比以前不同，曾美華認為可能是電視台的方針有變：「其實都係要持平，無論你主播又好、編輯又好、記者又好，都唔應該側重一邊，太多個人主觀，都好影響篇報道。」

陳美茵也離開了主播崗位4年，這次受邀，僅來回幾個訊息便爽快答應，全因她十分期待參與其中：「《蘋果》要開一個每晚定時定候live新聞報道，我覺得一定會有新元素，係電視台唔會見到。」《9點半蘋果新聞報道》的宗旨是「報真相、講人話」，被問到是否有種使命感驅使她為大眾發聲，陳美茵說：「使命感係好沉重同嚴肅，我唔會咁輕易去講，只不過我哋係人，講人話係好基本。」

《9點半蘋果新聞報道》每晚9點半準時於《蘋果動新聞》YouTube Channel、《香港蘋果日報》Facebook專頁及《果燃台》同步直播。若觀眾在YouTube Channel觀看，只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，便可以行動支持我們！新聞有價，報真相需要勇氣，更需要你。

服裝：曾美華-Roksanda ( OUTNET)、陳美茵- Iris & Ink

化妝：Chris Lam ， Kyo Lee ，曼曼

直播網址：

《蘋果》YouTube頻道

《蘋果》Facebook

《蘋果》果燃台

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