雙十節︱政府疑早有部署打壓 食環設指揮中心監督 見台灣旗即上報政制局

今年雙十，港府被揭疑早有正式部署多部門聯手打壓。本報收到消息，指政制及內地事務局要求相關政府部門處理青天白滿地紅旗的展示情況，當中食環署負責監察公眾地方或署方管轄範圍的相關旗幟或橫額展示，若有發現須即時上報當局，並於10月7至10日設有指揮中心監督行動。行動指令特別強調移除時要如以往般保持低調，當沒有公眾或傳媒在旁便要立即移除，要像執行日常工作般行動。本報正就事件向政府查詢。

指令又提到，警方會在各方巡邏，一旦發現有「台灣旗（Taiwan Flag）」便會移除，而食環職員如發現無人看顧的旗幟或橫額，情況許可下可移除。而所謂情況許可，是指沒有傳媒在場、公眾聚集或有人群在附近等。如在繁忙街道等地點發現，職員可報案轉介警方去行動。

指令又提及，今年行動重點是要即時上報予指揮中心，再由中心上報予政制及內地事務局，並強調處理雙十活動時，必須遵守3項原則，包括維護「一個中國」原則、依法辦事，以及針對青天白日滿地紅旗時要行動迅速，如有發現其他政治敏感物品展示亦要立刻上報。被移除的旗幟要小心處理保管，如有物主要求可發還對方。

房屋署內部電郵提醒屋苑拆走台灣旗

日前《立場新聞》報道亦指，房屋署發內部電郵提醒轄下屋邨屋苑，若發現有人展示或懸掛台灣旗，須呈報並拆走有關旗幟，以確保「一個中國」原則，當時房署回覆《蘋果》指不評論內部電郵通訊，稱不時向前線人員發電郵提示，並按既定指引跟進和移除未經批准展示。相關做法與食環指引相似，暫時未知是否屬同一行動。

元朗區議會副主席麥業成早前為親台人士舉辦慶祝雙十節聚餐，但後來突然被酒樓取消訂單。他指，無論去年或前年也有人會在欄杆等位置展示青天白日滿地紅旗，除非被投訴阻礙交通，否則很少會被要求移除，手持旗幟亦沒有問題；但政府今年行動似是要在18區巡邏，亦有各部門曾報警處理，「咁高調打壓係怕乜嘢呢？呢屆政府係好懦弱。」他指，《國安法》實施後政府沒有明言不准掛旗或慶祝雙十，但又以不同方式打壓，是敢做卻不敢認。

相關新聞：國安法下首個雙十節 房署禁展示「台灣旗」：偵測及收料時須低調

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