向京表達特首人選不止林鄭

【拆局】

距離特首選舉不足兩年，曾鈺成今次訪問，不單止釋出了建制派並非人人支持林鄭月娥的訊息，並順勢再提起自己被新民黨葉劉淑儀視為建制陣營中，僅有的兩位具條件任特首的人選之一，無疑於向北京表達，特首人選不止林鄭。

撇清建制派對管治危機責任

今年2月《蘋果》披露林鄭向北京提交抗疫「小報告」，林鄭在報告中批評建制派沒有和政府站在同一陣線，以選舉理由批評政府，行會成員的表現亦差強人意，報告令建制派私下對林鄭十分不滿。曾鈺成這次訪問，把林鄭與民建聯的新仇舊恨時間線推早三年，「踢爆」林鄭老早已不滿擔任局長的民建聯成員。曾鈺成對林鄭的反駁，便撇清了建制派、至少是民建聯在今日林鄭管治危機中的責任。

按慣例，林鄭兩個月後上京述職，天曉得屆時林鄭會否重施「打小報告」故技。至於這次由曾鈺成來放話，好處是曾本身屬建制陣營內有份量之人，但又不屬民建聯領導層，就算惹怒了林鄭，也可被視為個人意見，免令民建聯尷尬。

除了為民建聯以至建制派解圍外，曾鈺成還有一着。政圈近期流傳過港交所行政總裁李小加和前金管局總裁陳德霖疑似為下任特首人選。

有政圈中人稱，特首選舉距今不足兩年，難保林鄭會如前特首梁振英般，毫無先兆下放棄連任，若北京開始思考是否林鄭以外真的沒有第二人選，則非林鄭陣營人士便是時候向北京表達意欲。