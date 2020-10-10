李慧琼做now主持胎死腹中

【本報訊】民建聯主席李慧琼獲邀請主持now節目《大鳴大放》的計劃胎死腹中。李慧琼昨日發聲明，指早前答允now主管陳鐵彪的邀請主持節目，但陳鐵彪向她指社會出現揣測攻擊，包括揑造所謂「取代記者主持訪問」、為她提供選舉宣傳平台，加上陳同佳案的潘曉穎母親表明若由李慧琼任主持，會暫停接受now新聞訪問。陳鐵彪遂暫緩邀請李慧琼出任主持。

陳鐵彪：成件事未曾決定

早前盛傳now新聞時事節目《大鳴大放》改由李慧琼主持，消息一直未獲證實，台灣殺人案女死者潘曉穎母親更表明，若由李任主持，會暫停接受now新聞訪問。早前由TVB過檔、空降now出任新聞及財經資訊主管陳鐵彪昨在李慧琼發聲明前被問到是否撤回由李擔任主持，他稱「成件事我哋都未開始公佈出嚟，所以係一個未曾決定嘅嘢嚟。」

李慧琼昨發表聲明，透露早前答允陳鐵彪的邀請主持《大鳴大放》，她本來接受邀請，但陳鐵彪剛向她指，鑑於社會出現有意或無意之揣測攻擊，在沒有任何事實根據下揑造所謂「取代記者主持訪問」，甚至上綱上線指節目是為她「選舉提供宣傳平台」，再加上潘曉穎母親表明若由李主持節目，會拒絕讓now獲得錄音錄影片段：「陳先生在權衡情況下提出暫緩有關邀請，對此，本人感到十分惋惜，但充分理解及尊重有關决定。」