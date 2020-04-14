【本報訊】香港電訊（HKT）男技術員疑不滿警方濫權，擅自登入公司電腦擷取警員家屬資料，再向Telegram「老豆搵仔」發佈；及後因遠距離拍攝警署遭截查被捕。案件經審訊後，法官昨裁定技術員面對的不誠實取用電腦等四項罪名成立，是反送中運動以來首宗因「起底」而被定罪的案件。法官明言控罪嚴重，勢必判即時入獄，將被告還柙索取背景報告，下月3日判刑。

案件昨在區域法院裁決，被告陳景僖（33歲）被控去年7月24日、8月3日及9月9日，不誠實地取用Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited的電腦；同年9月9日又披露未經HKT同意而取得的個人資料；同月22日另於何文田俊民苑停車場遊蕩，意圖干犯可逮捕罪行。

法官姚勳智未有詳述裁決理由，惟裁決書隨即上載到司法機構網站讓公眾查閱。被告在警誡會面中透露，因示威運動開始使用Telegram，「當『老豆搵仔』八卦新聞睇」。惟後來見到某些不堪的新聞，自覺應「做少少嘢」，故公開做錯事的警務人員資料，「等啲人唔好同你往來」。他強調只是基於好奇和無聊才嘗試查閱資料。

姚官指，就首三項不誠實取用電腦罪，被告毫無疑問未獲公司授權查閱客戶資料，其工作也毋須接觸該些資料。無論被告是出於無謂、無聊，抑或是認為警察做法不對而希望別人不與警察來往等，被告查閱資料的舉動既非履行職務，亦無獲授權，也違背公司對他的信任，故裁定罪名成立。

遊蕩罪不成立

至於披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，辯方指在被告向「老豆搵仔」爆料之前，事主陳督察父親的個人資料已被公開，質疑事主的擔憂是否由被告所致。姚官指心理報告顯示，事主獲悉被起底後心理受困，在情緒及行為上出現重大轉變，感到無助、脆弱及緊張自己及家人的人身安全，擔憂毫無疑問因起底所致，故亦裁定被告罪成。

有關最後遊蕩一罪，縱使被告確實在警署對出的停車場徘徊或逗留，惟案中女警郭美玲當時身處警署內隱蔽之處，難以被看見。姚官指客觀而言，法庭難以肯定被告的行為會導致女警合理地擔心其安全或利益；更何況，女警最初的證人供詞根本沒提及反修例事件或感到擔心等，因此罪名不成立。

案件編號：DCCC164/20