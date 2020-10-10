被釘牌教師親筆感言謝鼓勵：留言打氣是守護香港教育界最重要支柱

九龍塘宣道小學一名教師被指有計劃地散播「港獨」信息，被教育局以「嚴重專業失德」為由取消註冊，並終身不能踏足校園。事件引起軒然大波，今日（10日）教協將該名小學教師的親筆信上載Facebook專頁，信中感謝市民的關心及支持，並指市民的留言及打氣都是守護香港教育界最重要的支柱，勉勵大家加油。

教協今日上載該名小學教師的親筆信到Facebook專頁，信中該教師提到，市民的留言及打氣都是守護香港教育界最重要的支柱，並在信末寫上「大家加油」，教協的帖子中加上「StandwithTeachers」的標籤。教協稱，自事件發生以來，建制陣營不斷誣蔑老師與中傷教育界，教協深感痛心，但幸有港人打氣及支持，與教育界並肩同行。

另外，教協亦發起「教協全城集氣，撐被 DQ 老師！」活動，呼籲市民寫下打氣句子，再經由教協交由該教師手上。教協副會長、教育界立法會議員葉建源早前曾表示，會為該教師「上訴到底」，教協成立的教協訴訟及緊急援助基金將眾籌支付相關法律費用，以支援法律訴訟費用及該教師生活費。

繼早前網上有傳教師「急需尋找上門補習工作」，該名小學教師曾透過教協傳達訊息指：「感謝各位的關心和支持，但現時我並無需要尋找上門補習的工作，謝謝大家！」，今次是教師首次寫親筆信交由教協轉告市民，網民均在帖子留言「寫得一手好字！加油！！！」、「老師，不會讓你獨自面對，大家撐住你」，為該名教師打氣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！