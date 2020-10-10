武漢肺炎︱港府再設4中心採樣 帝苑酒店食客憂中招 斥衞生署冇主動叫檢測

本港疫情有反彈趨勢，政府今日起陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設一所臨時檢測中心，為市民免費採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。採樣及檢測服務在未有招標下交由華大基因提供，料各中心每日檢測量有1,000個樣本。

位於灣仔港灣道體育館的檢測中心今早10時起運作，剛開門一度有約20名市民到場檢測，下午則未見人潮。有帝苑酒店意大利餐廳食客下午到場檢測，對於政府昨日未有封鎖酒店任由住客四散，她不作評論，僅指因為曾在酒店用膳，為求安心來檢測。另一名帝苑食客接受傳媒訪問時批評，政府及酒店沒有主動叫客人檢測病毒。

譚小姐一家和印傭一起到中心檢測，她指疫情反彈只能做好防疫措施，會叫印傭姐姐盡量減少出街，「如果完全唔出又唔得嘅，始終困咗咁耐」。從事服務行業的Eric則指，由於工作經常要接觸市民，怕染疫會傳播家人，故做檢測求安心。

菲律賓傭工Ronald因應僱主要求而檢測，他指知道武肺傳染力強，因此檢測對自己和其他人都較有保障，他已是第2次檢測，早前疫情已檢測過一次結果呈陰性。另一名菲傭Laarmi亦擔心疫情，她認為做完檢測中招的憂慮會少一點。

葵青臨時檢測中心明日下午1時起運作，與灣仔一樣開放至本周三（14日）。九龍城和油尖旺區臨時檢測中心詳情稍後公佈。另外醫管局轄下46間普通科門診有提供深喉唾液樣本測試。

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