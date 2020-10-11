楊潤雄指課堂只可教「港獨不可行」 再有投訴先交保安局調查

九龍塘宣道小學一名教師因其製作的教材教被教育局指控有計劃散播「港獨」訊息，早前遭局方「釘牌」，並終身不能踏足校園。教育局局長楊潤雄今稱，老師即使在堂上清楚提及「港獨不可行」，但局方的調查會同時考慮其課程編排及時間分配。他又強調教育小五學生時，「最重要是係話畀佢聽港獨不可行。」楊又稱，會跟保安局協商新機制處理涉及教師違反「港版國安法」的投訴，更不排除投訴成立前，便先通知保安局。

即使教師已提港獨不可行

楊：調查時會考慮課程時間分配

楊潤雄今（11日）出席電視台節目時稱，被問及涉事教師的教材曾否提及港獨違法違憲，他指「不敢答實」，僅稱調查人員未有向他匯報該教師有引導同學在香港憲制基礎及歷史方面、得出「港獨」不可行的結論。他強調教育小五學生時，「最重要是係話畀佢聽『港獨不可行』。」

楊再被追問，假如教師在堂上清楚提及「港獨不可行」，是否不會面對同樣懲罰時，他則稱這種說法「相對簡單化」。他續稱，局方調查時，會同時考慮課程的編排及時間分配。

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教局與保安局協商處理涉違《國安法》投訴

楊又稱，會跟保安局協商新機制處理涉及教師違反《港版國安法》的投訴，更不排除投訴成立前，便先通知保安局，「專業操守係專業操守，犯法係犯法，兩樣（調查）同時進行都冇牴觸。」

政務司司長張建宗今在網誌亦為教育局「釘牌」一事護航。他指教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會的應有之義。張續稱，恪守專業是教師的責任，「絕不能讓校園成為『港獨』歪風和違法意識滋生的溫床。」

他又深信絕大部份教師會持守專業，以教導學生為己任，培養他們「成為負責任的良好公民和國民，為國家和社會的長治久安作出貢獻。」

胡志偉批評高官把老師作批鬥對象

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉斥張建宗砌教育界生豬肉，指教育界一直專業辦學，從無任何辦學團體或學校推動所謂「港獨」，指張的說法誣衊教育界。

胡志偉同時批評特區高官，尤其是教育局局長楊潤雄，將教育政治化，把老師作為批鬥對象，令老師動輒得咎，更圖謀藉所謂在校園推廣「港版國安法」，將教育變成政權的宣傳工具。

胡重申「港獨」屬偽命題，斥政府將漠視民意、倒行逆施的問題變成港獨議題，當作批鬥的「萬能key」，「林鄭政府製造港獨陽謀，以掩飾管治無能、無恥，結束了香港兩制，葬送了香港國際地位」。

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