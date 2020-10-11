被釘牌教師明遞上訴申請 教協斥教局違程序公義促撤回決定及道歉

教育局早前指控九龍塘宣道小學（宣小）一名教師有計劃地散播港獨，並首次以教學理由取消該名教師的資格，甚至被禁止踏足任何校園。教協今（11日）舉行記者會，譴責教育局調查過程粗疏、誤導，形容是「黑箱作業」，缺乏讓教師當面辯解的機會。教協要求當局撤回取消註冊的決定，及撤回對前校長和老師的譴責和警告信。教協亦要求追究相關官員責任，並向宣小及其教師團隊道歉，又指該名教師明日將遞交上訴申請書。

教協理事張鋭輝形容，當局對該名老師的懲罰是「極刑」，亦沒有提出具說服力的論據，記者會上的說法更是嚴重誤導市民。他指局方稱教案用約80分鐘講述港獨，惟教案中有播放20多分鐘有關行政長官林鄭月娥、行政會議成員湯家驊反對港獨言論的影片。他續指，當局沒公開文件闡述取消註冊流程等，程序由行政官員把持，甚至由沒有教師專業註冊的常任秘書長作決定，做法荒謬不公。

葉建源斥教局理據薄弱兼誤導

身兼立法會議員的教協副會長葉建源斥責，教育局所提出的「罪證」薄弱，甚至有誤導的成份，整個程序只集中在相關教師編寫的教案，忽略實際施教及對學生實質的影響。他又反駁教育局副秘書長陳蕭淑芬，指所謂「有計劃」只是對教案「花心思設計」，而非有動機地散播「港獨」，強調相關教師只是獲邀負責教材設計，而非參與教學。

他續指，其教案並沒詳細列出主要教學活動的內容，影片內容才是主要的教學內容，但教育局對教案存誤導，只是計算某些內容所佔的比例，錯誤評估 ，甚至是有意誇大其辭，忽略實際情況。

至於當局指涉事老師將港獨思想強加學生，葉反斥教育局並沒找出真相，指現實上涉事的科目重視開放討論，學生可以自由發表意見及思考，而教師是專業持平，並沒把某一思想強加學生，如疆獨、台獨等議題只是參考資料，也沒有在課堂出現。「如果佢哋（教育局）沒有任何證據，請佢哋改正錯誤，呢個係一個非常非常嚴重嘅錯誤……一個自稱專業部門唔應該發生嘅事。」

教協將會通過訴訟及緊急支援基金，全力支持老師上訴及提供緊急生活援助，並呼籲市民繼續聲援老師。而涉事教師明日將遞交上訴申請書。葉建源認為教育局理據薄弱，教協於證據及理據上有信心，但因委員會過往多處理較細微的上訴，並首次處理萬眾矚目的案件，故難以評估上訴成功機會，希望上訴委員會會公正持平處理上訴。

《蘋果》現向教育局查詢，正等候回覆。

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