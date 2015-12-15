公院磁力共振等年半　車長傷椎誤終身　團體：全民檢測5.3億可救10萬人

【本報訊】武漢肺炎疫潮持續，公立醫院服務大縮減，害苦數以十萬計病人，包括退休巴士司機陳先生。他兩年前工作期間受傷致椎間盤凸出，病情惡化至靠輪椅代步，想排公立醫院手術，但一年多後才等到磁力共振檢查，確認可做手術，惟已錯過完全康復機會，更患上精神病。關注組織批評，政府枉花5.3億元公帑鋪張全民檢測，若換作資助病人照MRI，已有10.6萬人受惠。

記者：于健民

陳先生任職九巴車長近廿載，2018年6月駕駛巴士停站後，因為無法關好車門的輪椅板，情急下用腳猛力踩實，「後尾返到總站，準備起身落車去拍卡，當時就起唔到身嘞，痛到我冷汗都標埋……於是自己叫咗白車，去醫院急症室。」

急症室醫生開了止痛藥及數天病假，但翌日他仍感不適，陳先生再去求醫才發現脊骨有問題。公司醫療保險曾安排他照磁力共振，證實椎間盤有移位迹象，惟建議毋須做手術。病情隨時間惡化，陳先生只能撐枴杖走路，「上條200米斜路，要行半個幾鐘」，但醫保不批准他再照磁力共振。去年5月再到公院求醫，盼盡快做手術，「醫生話因為隔咗成年，要再照一次MRI先決定得，點知排期2020年9月初。咁冇辦法啦，我冇錢去私家做。」等到新年，因腰痛加劇、雙腿難以邁步，陳先生只能靠輪椅出入。神經痛楚也令他難以入睡、情緒長期低落，診斷患精神病，更曾有輕生念頭，需服抗抑鬱藥物，要定期覆診。

神經痛患抑鬱 肌肉退化

醫院始終未能提早檢查，陳先生9月初接受MRI檢查後，醫院安排11月做固定手術，需下四口鋼釘於近尾龍骨位置，但因耽誤了診斷檢查，肌肉已嚴重白化及退化，手術風險增加，「有1%以上機會下肢癱瘓，而且已經唔可以完全康復，最多畀我有機會行返路」。九巴就陳先生個案回覆稱，已按照僱員補償條例繳付按期付款。陳先生稱，雖然等到手術機會，但尚有很多未等到診斷檢查、手術的病人，或像他不良於行，甚或離世。

骨科專科醫生袁智斌指，公院診斷檢查動輒輪候一至兩年，雖明白病人希望增加儀器及人手，但醫院資源、地方均有限制，「冇得話加就加」。現時私營市場磁力共振約需5,000元，一般毋須等候。社區組織協會幹事連瑋翹認為，醫管局應在《施政報告》兌現該局主席范鴻齡的方針，擴展各項診斷檢查的公私營協作計劃對象，至所有公院病人。他批評政府強推全民檢測，豪花5.3億元公帑，若將款項全額資助病人照MRI，有10.6萬名病人受惠。

醫管局稱，診斷檢查服務是按病人臨床情況安排，無整體輪候時間。疫情期間已積極聯繫私營醫療機構，開展新公私營協作項目，未來繼續研究新項目。