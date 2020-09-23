施政報告︱公院照MRI排長龍 延誤手術病人等到坐輪椅 團體倡落實擴大公私營合作

武漢肺炎疫情持續，公立醫院服務大縮減，害苦數以十萬計病人，包括退休巴士司機陳先生。他2年前工作期間受傷致椎間盤凸出，病情惡化至靠輪椅代步；想排公立醫院手術，但一年多後才等到磁力共振檢查，確認可做手術，惟已錯過完全康復機會，更患上精神病。關注組織批評，政府枉花5.3億元公帑鋪張全民檢測，若換作資助病人照MRI，已有10.6萬人受惠，希望醫管局在新一份施政報告擴大公私營協作計劃，免卻病人輪候之苦。

記者 于健民

陳先生任職九巴車長近廿載，2018年6月駕駛巴士停站後，因為無法關好車門的輪椅板，情急下用腳猛力踩實，「後尾返番總站，準備起身落車去拍卡，當時就起唔到身喇，痛到我冷汗都標埋……於是自己叫咗白車，去醫院急症室。」

陳指，急症室醫生開了止痛藥及數天病假；但翌日他仍感不適，再去求醫，才發現脊骨有問題。公司醫療保險曾安排他照磁力共振，證實椎間盤有移位迹象，惟建議毋須做手術。

病情隨時間惡化，陳先生只能撐拐杖走路，「上條200米斜路，要行半個幾鐘」，但醫保不批准他再照磁力共振。去年5月再到公院求醫，希望可以盡快做手術，「醫生話因為隔咗成年，要再照一次MRI先決定得，點知排期2020年9月初。咁冇辦法啦，我冇錢去私家做。」

等到新年，陳因腰痛加劇、雙腿難以邁步，只能靠輪椅出入；神經痛楚也令他難以入睡、情緒長期低落，診斷患精神病，更曾有輕生念頭，需服抗抑鬱藥物，要定期覆診。

醫院始終未能提早檢查，陳先生9月初接受MRI檢查後，醫院安排11月做固定手術，需下四口鋼釘於近尾龍骨位置；但因耽誤了診斷檢查，肌肉已嚴重白化及退化，手術風險增加，「有1%以上機會下肢癱瘓，而且已經唔可以完全康復，最多畀我有機會行返路」。九巴就陳先生個案覆稱，已按照僱員補償條例繳付按期付款。

陳先生稱雖然自己等到手術機會，但香港尚有很多未等到診斷檢查、手術機會的病人，或像他般已不良於行，甚或離開人世，「希望醫管局喺疫情之下，可以諗吓其他方法幫吓唔係武漢肺炎嘅廣大病人。」

骨科專科醫生袁智斌指出，公院診斷檢查動輒輪候一至兩年，雖明白病人希望增加儀器及人手，但醫院資源、地方均有限制，「冇得話加就加」。他指，現時私營市場磁力共振約需5,000元，一般毋須等候。

社區組織協會幹事連瑋翹認為，既然醫管局因疫潮未退，難以全面恢復服務，應在施政報告兌現該局主席范鴻齡的方針，擴展各項診斷檢查的公私營協作計劃對象，至所有公院病人。他批評政府強推全民檢測，豪花5.3億元公帑在所不惜，若將款項全額資助病人照MRI，已有10.6萬名病人受惠。

醫管局覆稱，診斷檢查服務是按病人臨床情況安排，無整體輪候時間。疫情期間已積極聯繫私營醫療機構，開展新公私營協作項目，未來會審慎考慮各項因素，繼續硏究新項目。

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