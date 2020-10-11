涉串謀謀殺黐線勇　勝和前坐館落網

【本報訊】近年發展海上走私凍肉生意的荃灣黑幫和勝和猛人「黐線勇」，上月初在尖沙嘴燈位停車等候時，遭駕駛電單車的獨行蒙面槍手隔車窗開槍射擊險死。警方調查一個月後，上周四以涉嫌串謀謀殺拘捕一名49歲男子。消息稱被捕男子大有來頭，綽號「ETB」的他是和勝和前坐館，事件疑涉走私凍肉生意的同門內訌糾紛，案中獨行槍手至今仍未落網。

被捕49歲男子姓陳，暫准保釋，下月上旬向警方報到。消息稱他綽號「ETB」，是和勝和前坐館，與案中被槍傷、有和勝和「金牌打手」之稱、綽號黐線勇的姓嚴男子（45歲），同屬元老「荃灣澤」門生。據知，ETB與黐線勇原本相安無事，近年黐線勇發展海上走私凍肉生意，每月以10萬元租用ETB控制的碼頭上落貨，但ETB最近要求荃灣、青衣及昂船洲碼頭分開收費，間接令租金倍增，引起黐線勇不滿。上月兩班人馬曾在葵涌碼頭「晒馬」講數，不歡而散。

槍手仍在逃

上月8日凌晨零時許，黐線勇獨自在吳松街食肆外取平治房車離開，其間被蒙面槍手駕電單車跟蹤。當黐線勇駛至廣東道與柯士甸道交界近龍堡國際賓館對開，當時他停車等候交通燈號，此時尾隨戴頭盔的槍手隨即把電單車停泊路邊，然後走向兩個車位前的平治房車，向左邊車頭乘客位轟一槍，子彈擊碎玻璃而入，黐線勇猝不及防左胸中槍。槍手準備再開槍之際，疑手槍「卡彈」無法射出，令黐線勇逃過一劫。死裏逃生的他，隨即踩油衝燈狂飆約1.6公里，其間撞向三輛的士，最後到伊利沙伯醫院求救，取出彈頭情況嚴重。

警方將案列作企圖謀殺，西九龍總區重案組於上周四在黃大仙以涉嫌串謀謀殺拘捕陳，懷疑他與案有關。案中獨行槍手至今仍未落網。