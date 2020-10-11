【本報訊】公務員事務局長聶德權表示，明天將發通告要求今年7月1日起新入職的公務員簽署聲明，確認擁護《基本法》和效忠香港特區，現職公務員則會分不同階段進行，形式包括宣誓，違反誓言或是意圖推翻政府。聶揚言擁護《基本法》和效忠特區是天經地義，難以想像有僱員公開「鬧老細、同老細對着幹」。

公務員將分階段宣誓或簽署聲明，確認擁護基本法、效忠香港特區、對特區負責，首批簽署聲明將是7月1日新入職公務員。聶德權昨接受商台訪問時稱，要求公務員確認擁護《基本法》和效忠特區措施開始進入落實階段，下一步會要求試用期中的公務員簽署，高級公務員如常任秘書長、部門首長、紀律部隊等或以宣誓形式確認，細節稍後敲定。聶警告，公務員違反誓言後果嚴重：「係咪你唔支持一國兩制，甚至對於香港作為國家一部份都唔去認同，又或者你去做一啲完全唔接受呢個政府，或者想去推翻現有政府嘅意圖？」

違者革職並按法律處理

聶德權認為，公職人員擁護《基本法》、效忠特區是天經地義，他舉例稱，「我好難想像一個僱員喺度做嘢嘅時候，但係又公開地去鬧佢老細，同佢老細對着幹，我諗冇一個機構會接受到呢樣嘢」。他又聲稱，今次安排有利港府管治，配合國家發展的政策和措施。聶德權更表明，假如公務員違反港版國安法，會立即被終止職務並按法律處理，即使不違法，也會按機制研究有否違反《公務員守則》等，嚴重者可被革職。

民主黨林卓廷批評聶德權的說法「如同文革式上綱上線」。他又強調，若聶難以想像僱員公開「鬧老細」，則曾經公開「以下犯上」、對政務司長張建宗予以最嚴厲譴責的警察員佐級協會主席林志偉，是第一位要被懲處和紀律處分的公務員。