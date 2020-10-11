長毛前議助、游蕙禎戰友同被捕

【本報訊】被指協助12名港人潛逃台灣而被捕的九名疑犯，據知包括唐婉清及鍾雪瑩，二人均曾擔任立法會議員助理，唐的丈夫是著名民運人士劉山青，鍾則曾因衝擊立法會而被判囚，有指她牽涉去年12月大埔開槍案。

現年29歲的鍾雪瑩為本民前成員，2016年游蕙禎當選立法會議員後擔任議員助理，其後游被裁定宣誓無效，她被指同年11月2日衝擊立法會會議室，被裁定參與非法集結罪成，判監四星期。前年2月，警方在鍾女位於大埔汀角村寓所內搜獲大麻等毒品，被控販毒罪，其丈夫庭上承認該批毒品屬他所有，鍾被判無罪。

八旬漢警署外聲援

去年12月20日大埔發生開槍案，18歲男子鍾緯軒被指在翠屏花園五號舖地下對開，遭警員截查時拒捕，並從腰間拔出手槍指向警員開槍，當場被制服，同行一名女子乘亂逃去，當時左報引述消息稱該女子便是鍾雪瑩，警方一直追緝其歸案；至昨日才以涉嫌協助12名港人潛逃將她拘捕。至晚上11時，警方正式以涉嫌「無牌管有槍械或彈藥」拘捕扣查。

社民連前立法會議員梁國雄稱，唐婉清是社民連資深成員，人稱清姐，在他最初加入議會工作時是擔任義工，其後受聘為全職立法會議員助理，直至他2017年被DQ失去議席。社民連行政委員陳皓桓亦指，年屆72歲的唐婉清雖退休，但仍然經常出席社民連擺街站等活動。

唐被捕消息傳出後，一名八旬李伯伯昨午3時許到警署外聲援，指「佢幫啲手足，我就撐佢呢樣，佢唔係罪犯，未審，未正式定罪」。他擔心唐會被警方不合理扣留。