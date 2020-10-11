明愛遺失理大學生資料逾月仍拒透露詳情 受害人斥敷衍如傷口上灑鹽

為理工大學學生提供情緒支援服務的明愛向晴軒「為理在線」，上月遺失載有121名理大學生資料的行動儲存裝置（USB）。事隔逾一個月，有區議員批評明愛至今仍未就事件透露進一步詳情，就遺失的資料有否加密處理的問題上，更與理大校方說法有矛盾，他對此極度憤怒；有受影響學生指，已至少10次與明愛交涉，惟對方均敷衍了事，從未提供實際協助。

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遭遺失個人資料的121名理大學生中，目前僅有約20人向區議員求助。其中一名求助人Bird（化名）指，明愛9月16日就事件與她聯絡，惟態度僅如通知「件事發生咗」，並沒有交代遺失甚麼資料及何時會有正式回覆。至近日，Bird不下10次以電話與明愛交涉，但每次均由不同職員與她對話，質疑明愛沒有安排專責職員跟進事件。

Bird又指，明愛職員首次與她聯絡時，透露遺失資料「可能包括」學生中英文全名、身份證號碼、電話號碼、地址、對話內容及緊急聯絡人資料等，但至今仍未有具體說法。她表示，明愛社工從不會主動提供協助，更多番留難、態度惡劣，每次僅作口頭上的無謂安撫，「等完再等都係冇實際期限」，對此感到極其不解及不滿，形容對方沒有尊重受害者，處理手法如同「在傷口上灑鹽」。

李傲然：不排除集體民事索償

一直跟進事件的油尖旺區議員李傲然指，獲理大校方回覆，稱遺失的學生個人資料中，有數人的資料未加密，與明愛在社交網站聲稱，所有資料均以加密的講法有矛盾，要求明愛盡快交代事件進度、處理補償及致歉。李又批評，明愛今次處理洩密事件的手法，是絕對不能接受，認為明愛作為知名的社福機構，處理公眾關注的事件時必須有承擔。

李傲然續透露，曾向明愛發信查詢事件，但對方僅回覆指已收到來信，並沒有透露任何進度；更有求助人親身到明愛會址，引用社署服務質素標準（SQS），要求對方披露文件及正面處理事件，但卻遭接待處職員回避問題。李質疑，明愛或已違反SQS程序，揚言若明愛的態度仍然不得要領，不排除會與求助人採取進一步法律行動，包括集體民事索償。

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