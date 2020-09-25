美東樓清拆︱與城寨一街之隔 老街坊見證半世紀公屋變遷：梗係唔想搬

每當夕陽西下，背山而建的美東邨美東樓，就被柔和逆光映照，恬靜溫暖。「呢棟樓我睇住佢起，嗰時我喺東頭邨住，後來搬咗嚟呢度就住到佢拆」，住在美東樓頂樓的陳婆婆，是邨內的活字典——試過闖入僅一街之隔的「三不管」九龍城寨找無牌牙醫鑲牙，還在走廊與街坊決戰「四方城」時看着飛機在「頭頂」升降，「如果可以，梗係唔想搬」。美東樓明年初迎來最後黃昏，近半世紀歷史娓娓道來，是數不盡的情懷回憶。

記者 李詠希

乘升降樓到10樓，爬上兩層樓梯，穿過長長走廊，是陳月容婆婆的家。這個約300呎的單位，只有一間木板間開的房間，上面配以塑膠通花。屋內的格仔地磚、暗紋牆紙和天花，是當年入伙時鋪設，多年來只作簡單修繕，歷久常新。

「呢度嗰時有7個人住，好逼狹，上下格床，張床拉出嚟又一級咁」，現年82歲的陳婆婆比劃着以前「碌架床」的位置。她年輕時是個校工，50年代在石硤尾木屋區居住，「石硤尾大火火燒6條村，我哋仲擒上屋頂睇火」。大火後，她與丈夫及5名子女獲安置至黃大仙東頭邨13座徙置大廈，至1974年美東樓落成後翌年搬入，是美東樓首批入伙的住戶，那時是全港最細屋邨。

陳婆婆憶述，美東樓環境較徙置大廈乾淨，但租金就貴得多，「當年13座大概14至18蚊租，一搬嚟呢度（美東樓）就225蚊租。惟有辛苦啲囉」。她說，當年孩童常在走廊玩耍，糖水定必要「煮多啲」和鄰居分享，「以前喺走廊開兩枱麻雀，個個都打麻雀，好熱鬧」。

昔日與美東樓一街之隔的，正是罪惡溫床九龍城寨，「美東邨全盛時期係有城寨嘅時候」，這個單位「對正」城寨的老街坊面無懼色，「三不管好太平㗎喎！唔會搞搞震。入面好多道友，但唔會搞我哋」，陳婆婆形容，城寨內像個迷魂陣，「入面咩都有，賣白粉、工廠都有。好難搵到路出嚟」，城寨也有不少無牌牙醫，「去過鑲牙，好平」。

她說，當年除了城寨，還有啟德機場「帶旺」整個九龍城，有不同國籍的旅客、空服員出入九龍城。家住頂樓的她，更「親歷」大鳥近距離升降，「好近㗎，飛機喺頭頂飛落嚟。仲睇住佢哋起飛，一路飛上去鯉魚門（方向）。啲人話夜晚好嘈，我又唔覺得嘈」。

城寨與啟德機場至90年代先後清拆和停用，九龍城和美東樓隨之靜寂不少，「（城寨）拆嗰時用個大錘嚟撞啲牆，好犀利，我就喺屋企個窗度睇」。現時從陳婆婆家中的窗眺望，城寨已重建成公園，機場跑道有不少地盤，九龍城也多了「插針」般的高樓。

「而家呢度變咗老人院，呢幾年搬入嚟嘅都係新移民」，子女們和不少老街坊早已搬走，單位只剩她獨居。住了45年的美東樓及旁邊美寶樓也逃不過清拆重建命運。

「呢棟樓我睇住佢起，嗰時我喺東頭邨住，後來就搬咗嚟呢度就住到佢拆」，陳婆婆苦笑，「要拆幾唔捨得都要走。如果可以，梗係唔想搬」。距離調遷日子將近，亦因即將要做眼部手術，陳婆婆已收拾好屋內大部份雜物，但舊時與街坊大戰四方城的兩張麻雀枱，她則以布袋仔細包好放在客廳，「無再喺走廊打牌喇。張枱留返等仔女同啲孫返嚟食飯用」。

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