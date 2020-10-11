武漢肺炎︱袁國勇促港控源勿鬆關：倘放任酒吧食肆 冬恐過萬確診逾千死

本港武漢肺炎疫情有反彈迹象，更先後出現數個感染群組，隨時再有大爆發。港大微生物學系講座教授袁國勇出席商台節目時表示，首先要做好邊境管制，控制源頭，若不針對預防食肆、酒吧等高危地方，香港冬天隨時「幾萬人會出事」，死亡人數亦過千。袁稱，與香港同樣高人口密度的紐約在過去冬天約20%人感染、超過1萬人死亡，代表香港極可能出現類似情形。他又指，香港或可於明年9、10月全民接種疫苗，「到時場仗就打完」。

本身是政府抗疫督導委員會專家顧問的袁國勇表示，從過去三波疫情的確診及死亡數字可見，若不預防高危地方，疫情隨時非常嚴重。他又重提過往曾提出的預測數字，稱「如果香港乜嘢都唔做，會有140萬人感染，死成萬四人。」他留意到坊間出現抗疫疲勞，如很多人「原本好緊張，而家都唔緊張」，而很多業界亦希望重啟經濟活動，但病毒於冬天的存活時間長很多，可以預期之後的情況「會好嚴重」。

袁國勇斥蘭桂坊零防疫 多人除罩「交換飛沫」

袁國勇指，本港自第三波疫情爆發以來，未曾連續14天本地零確診，而且第三波未完已放寬防疫，故認為現時疫情屬第三波尾的延續。但他強調，爭拗是否第四波也沒意思，現時首要做好邊境管制，控制源頭，形容即使隔離措施嚴謹，都會有潛伏期較長的確診者「漏入嚟」，若要防止這些個案社區擴散，最重要的是針對預防食肆、酒吧、街市、院舍及教會等多人聚集的地方。不過，袁稱這些高危地方往往執行防疫措施時，都會遇到「大問題」。

袁直言曾到蘭桂坊視察，發現很多感染控制措施「冇影」，只留意到酒吧內很多人都不戴口罩、大聲說話，就像互相「交換口水飛沫」，非常容易將病毒散播出去。袁又留意到食肆都有類似情形發生，在視察健身中心時雖然覺得他們的防疫措施「做得無懈可擊」，但就發現健身中心機房的鮮風量較要求的低70%，可見很多應做的針對性措施沒有落實，令防止疫情擴散的能力低了很多。

他呼籲市民在這段時間，應每日用手機拍下自己的行程，如「食飯時，影低個餐牌」，萬一受到感染，都方便衞生署追蹤，「其實都係影張相，好易啫，幾秒鐘啫點解唔做？」他呼籲大家要像過去9個月一樣齊心抗疫，才能控制好感染數字。

陳健波倡樣本送中減化驗費：通關才能解困境

一直提倡盡快通關的保險界立法會議員陳健波接受商台專訪時指，惟有通關才能真正緩解香港經濟困境。他指，目前檢測費高，是因由持牌的專業人士負責化驗樣本，政府正研究免卻這方面的成本，降低私營檢測市場收費。陳健波又促請當局，提供檢測補貼，並考慮將部份港人樣本，送交到內地機構化驗，大幅提升檢測量之餘，亦降低成本。

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