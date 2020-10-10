【本報訊】沙螺灣村村民上月底用鐵閘封鎖東澳古道，不准外人入村，有行山客行經上址發現有人私下斬樹及擴闊村路，並首次見到有私家車泊於上址，懷疑村民封路之餘，更私下擴路，令村地升價後再申建丁屋牟利。地政總署事隔10日後證實有人非法霸佔官地建閘及擴路，拆走該閘及考慮檢控官地佔用人，惟村民繼續「企硬」趕走行山客。

有行山客指，日前行經東澳古道驚見沙螺灣村內出現汽車，始發現有人私自擴闊村路，不但削走山坡，更砍去樹根，形成一條接駁到附近深石村的馬路，讓車輛可經深屈道出嶼南路和東涌。行山客質疑有人私自擴建道路，令村地升價百倍，有助他們申建丁屋轉售圖利。

地政總署發言人回覆，離島地政處早前接獲投訴，稱有人非法擴建沙螺灣村近深屈、深石村的道路，並移除部份路段上的植物。處方遂於9月8日派員視察，確認有關違規工程涉及官地，遂記錄在案，同時採取土地管制行動，在官地上豎立告示牌，提醒公眾人士切勿佔用及挖掘官地。

地政處又指，佔用官地屬犯法，會採取進一步土地管制行動，包括移除事涉政府土地上的構築物和物品。如掌握足夠證據及確認有關佔用人，會考慮提出檢控。另外，處方指上述道路位於深屈起點的一個消防專用欄，早前曾遭破壞，相關部門其後已重新設置。

單車友行經遭辱罵 警到場

至於東澳古道沙螺灣村一段，早前突然被村民加裝高達2.5米鐵閘，昨日所見，該道鐵閘已拆走。不過有單車發燒友及登山客昨一進入村內東澳古道範圍，即被村民以粗言辱罵趕走，驚動警方到場處理。

沙螺灣村已非首次封村，村民2013年底加裝鐵閘不准外人進入，主要不滿政府擱置打通東涌至大澳一條6.5公里長的沿海行車路，又指遇上環保人士阻撓建路，決定加裝鐵閘封村；至上月30日，該村指摘行山客隨處亂拋垃圾及不戴口罩，騎單車及「風火輪」人士在行人路橫衝直撞，危害村民生命，遂禁止外人進入村內範圍。

十．一長假期間，不少行山客行至上址被鐵閘所阻，只好繞路，至本月2日有人迷路，報警求助，六名消防員到場搜救被鐵閘所擋。消防終要攀過鐵閘入村，令救援受阻，幸終尋獲並沒受傷的一男一女。