Lunch哥投訴警員行為不當促謝振中會面 警收完信出警署刁難記者

「一息尚存，抗爭到底」，被警方至少兩次拘捕下，未阻「Lunch哥」李國永（David）繼續發起活動，繼續一個人的抗爭。David今晚（11日）到青衣警署，就一宗警員涉及行為不當事件投訴，他預期信件不會有實際效果，但希望藉此促使警方跟進事件，「將個責任交返畀警方，係警察唔查，唔係我唔投訴」。期間3名軍裝警員聲稱收到報案，指警署外有多於四人聚集，並記錄在場記者的記者證。

交信活動開始前至少半小時，青衣警署門外及附近天橋上已有多名軍裝警員戒備，「Lunch哥」李國永（David）一如以往隻身一人，到青衣警署投訴。他指，10月4日參加「睇蘋果」活動期間，一度被警員警告行為或已違反《公安條例》，其後與在場人士爭執時，再被警員以協助調查為由帶走。

他續指，被帶到青衣警署後，被警方以公眾地方行為不檢罪名拘捕，其後獲送到醫院期間，有警員詢問他「點解咁鍾意喺警車前面影相」。

要求謝振中會面解釋事件

David認為，警員的不友善態度反映自己被警方針對，認為他們是公報私仇，隨便向其安插罪名拘捕。他表示絕不接受警方行為，故今日到警署交信投訴，要求葵青指揮官謝振中盡快了解事件、訓斥有關警員，以及安排與他會面解釋事件。他又揚言，未來會繼續就每一宗警員行為不當事件投訴，「要佢哋唔好再濫捕、傷害香港人」，坦言已預期不會發揮任何作用，但認為不可因此拒絕發聲，成為警方拒絕調查事件的藉口。

David又指，自己的行動並不可界定為抗爭，「交吓信、睇吓報紙，唔可以話係抗爭方式，只係維持呢場運動，唔好畀佢停嘅一種方法」，重申交信只是希望表達意見，又希望未來在和理非活動中，可以恢復叫口號，但表示要待至適當時機。

警長指收到報案有多於4人的聚集

警方表示會將信件交予警察投訴課及謝振中。其後David在警署外接受傳媒訪問時，突然有3名警員、包括1名警署警長走出警署，大聲「點人數」，指在場有7名記者，又聲稱收到報案，指該處有多於4人的聚集。該批警員警告現場記者須立即分散，並要求出示身份證及記者證，惟其後又改口稱只需檢查記者證。檢查證件期間，一名警員無故質疑《立場新聞》記者證件上沒有職員編號。

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