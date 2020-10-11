武漢肺炎︱疫苗面世後接種需求暴增 藥劑師學會擬培訓人手應對

本港武漢肺炎爆發逾半年，各國均積極投入預防疫苗的研發，隨着各款疫苗將投入最後的臨床試驗階段，可預測全球的接種需求將增加，屆時本港對注射疫苗人手的需求亦勢將大增。藥劑師學會將推出疫苗接種培訓計劃，為藥劑師有關培訓，望確保有充裕醫護人員應付未來社區疫苗接種的龐大需求。

世界藥學會去年發表報告指，包括英、美、加、澳等國，全球已有21個國家授權藥劑師，於接受專業培訓後為大眾接種疫苗。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系講師朱幗珮指，美國及澳洲授權藥劑師接種疫苗後，首次接種疫苗及接種疫苗率均有提升；且有加拿大的研究調查顯示，逾半受訪者指，由藥劑師注射疫苗服務體驗更佳，在澳洲更有近100%的服務滿意度，故認為香港亦可參考這些國家的做法，授權藥劑師提供疫苗接種服務。

港大李嘉誠醫學院、香港醫院藥劑師學會及香港旅遊醫學學會合作，提供香港藥劑師疫苗接種培訓途徑與計劃，計劃分為3部份，分別為基礎訓練、審核考試及臨床實習。香港旅遊醫學會會長梁家偉藥劑師指，兩周內可完成第一、二階段的課程，且待有疫苗通過臨床實驗，便可隨時展開第三階段的培訓，預期於一至兩周內可訓練100名的藥劑師。他估計，全港1,700名活躍藥劑師中，將有至少700名參與培訓，預料3個月內便可完成所有培訓。

「藥劑師加入疫苗注射專業

可提高接種率及紓緩醫護人員壓力」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，香港應效法外國，讓藥劑師投入接種。他指出，在肺炎疫苗成功研發後，對疫苗及接種人手的需求將大增，藥劑師作為專業的醫護人員，擁有藥劑及藥理的專業知識，形容藥劑師為醫生及護士的最佳合作夥伴，容許受專業訓練的藥劑師為巿民接種疫苗，是「百利而無一害」的做法。他透露，自己曾於9月中向特首林鄭月娥提及有關建議，她的態度相當積極。崔指，英國倫敦及加拿大新斯科細亞省推出相關安排後，疫苗接種率均明顯上升，期望安排可儘早獲接納，並且在日後常規化。

急症室專科醫生彭繼茂亦表示贊同有關建議，並感到相當興奮。他指藥劑師加入疫苗注射的專業，將為巿民提供更多選擇，不但能提高巿民—尤其高危群組的接種率，亦能紓緩醫護人員的壓力，表示「（既然）藥劑師嘅專業有用，咁（容許佢地接種預防疫苗）又何樂而不為呢？」

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