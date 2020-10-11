【本報訊】12名港人疑偷渡往台灣期間被中國海警截獲，曾否認是跨境行動且事前不知情的警方，昨晨突然大搜捕，以協助罪犯罪名拘捕九人，涉為偷渡12人提供住所及價值數十萬元的船隻等。被捕者包括本土民主前線成員鍾雪瑩及社民連梁國雄前議員助理唐婉清。立法會議員涂謹申擔心內地透過酷刑逼供，得到九人的所謂「犯案」證據，家屬亦對12人可能面對的酷刑逼供深感憂慮。

有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司何振東指，警方接獲廣東省公安廳通報，指8月23日於內地截獲一艘快艇，船上12名港人涉偷越邊境。警方昨晨以協助罪犯罪，在九龍及新界多個地方拘捕四男五女，年齡介乎27至72歲。

唐婉清被指提供窩藏地點

何振東稱，暫未見被捕者與被內地扣查的12名港人有親屬關係，九人角色包括船主、提供資金、安排離境前住宿、接送往碼頭及安排入境台灣後的生活。行動中警方撿獲50多萬元現金、電腦、手機及涉款數十萬元的船隻交易單據，初步調查顯示，偷渡費由數萬元至十多萬元不等。

消息稱，九名被捕人士包括社民連梁國雄前議員助理、社運人士劉山青的妻子唐婉清，涉為12港人提供窩藏地點。

鍾雪瑩涉無牌管有槍械或彈藥

另外，本民前成員鍾雪瑩被指安排偷渡，她亦涉無牌管有槍械或彈藥。60歲報稱無業男疑為船主，涉安排赴台快艇；33歲女廚師及56歲無業女子亦涉提供窩藏逃犯地點，包括葵涌葵豐街安福工業大廈；亦有人涉安排車輛等，個別人士曾涉反修例抗爭被捕。據知一名音樂老師在逃，不排除事件牽涉更多人。根據法例，協助罪犯最高可判10年監禁。

昨傍晚6時許，梁國雄、古思堯、雷玉蓮等人到旺角警署外聲援被捕人士。梁國雄指唐婉清昨晨正睡覺時，警方約6時破門入屋拉人，撿走她三部手機、一部電腦及提款卡等證物。晚上8時許，有人在警署外揮舞青天白日滿地紅旗，有自稱唐婉清契女的人士到場打算送飯，但被值日官拒絕。

對於九人被捕，12港人家屬發聲明指：「香港政府一直默許中共對12人實行秘密拘留，我們認為，港警今（昨）日的拘捕行動，極有可能建基於深圳公安對12人秘密審訊所獲的資料。我們對12人可能正面對的酷刑逼供深感憂慮。」

協助12港人家屬的立法會前議員朱凱廸指，12港人8月23日的行程早被警方得悉，警方明知而不在陸上攔截，也不在香港水域攔截，「卻向中共海警勾結等他們在中國水域內被捕送中」，指「12人被送中，九人也因此『被犯罪』」，形容警方拘捕是設局送中後再收網，憂慮「下一步家長救孩子都犯國安法」。

大狀：難單靠公安情報檢控

同樣協助12港人家屬的民主黨立法會議員涂謹申擔心，兩地透過司法互助，互相向對方提供內地12港人或在港九人的供詞，來證明對方的「犯案」證據。他最擔心的是內地透過酷刑逼供，然後港方採納相關證據：「12個人被逼供下，話呢九個人係幫佢哋偷渡，現時12個人被困在內地，係肉隨砧板上。」

涂謹申指以往曾接獲港人在內地被囚的求助個案，警方應解釋清楚線索何來，因內地審訊環境可能很苛刻，若被迫供，相關證供必須小心處理，是否可信、真確，以及是否可呈上法庭等。

大律師陸偉雄認為，若公安曾提供情報給港方，警方不能單單依賴從公安提供的情報去檢控九名港人，因即使公安聲稱情報來自因偷渡被捕12人的口供，但香港法官會視這為傳聞證供。即使被捕九人曾向「送中12人」提供金錢、住宿或陸路交通等援助，但若被捕人不知他們準備違法偷渡，有關援助不構成協助罪犯罪名。