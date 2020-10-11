武漢肺炎︱第四波或殺到 餐廳人流減少 部份食客自備餐具

隨着源頭不明的本地個案再現，不少專家警告武肺或將有第四波爆發，但仍無阻部份巿民外出的意欲。午巿時間，記者巡視銅鑼灣一帶食肆，食肆均有相應的防疫措施，進場前需量體溫，亦未見多於4人於一桌的情況。食肆的入座率亦高達七、八成，部份更出現人龍的情況，惟未見有食環署人員巡視。

位於希雲道的黃店Red Object，於午巿時間出現人龍。Red Object負責人Jacob指，源頭不明個案出現後，人流較少，餐廳的生意額受到影響。近日有源頭不明的個案出現，餐廳亦有相應措施，除了量度體溫外，亦提供搓手液及消毒紙巾。Jacob亦觀察到，近日顧客亦更注意衞生，有少部份客人會自備餐具。

食客連小姐表示自己經已盡量減低外出次數，因與友人許久未見才相約進餐。她指自己相當擔心第四波的爆發，在外進食時，「嘢食上枱先會除（口罩）」，且會「一食完即刻戴番口罩」。她亦表示，自己家中有年紀大的長輩，故會有更高的保護意識，「（預防）疫苗嗰啲依家可能未有，政府啲政策又唔係真係話太過完善啦，咁自己都做唔到啲乜嘅，最多都係個保護意識要多啲」。

連小姐的友人林小姐表示，自己會事前調查食肆是否有確診者到訪，進食前亦會先拿一杯熱水消毒餐具，並會考慮自備餐具。

A先生表示，對於疫情相當擔心，儘量留待周末出門，平日上班會減少外出進餐。他表示，自己相當擔心第四波爆發，但隨着抗疫成為常態，「做好咗自己（的防疫措施），要中嘅都真係好不幸」，除了留意確診者曾出沒的地方及做好個人防疫措施外，亦沒有特別的準備。

R先生指，疫情爆發以來，已經減少外出，但經常留在家中亦相當辛苦，「得閑咁出一出嚟，就希望無事啦，困喺屋企真係好辛苦嘅」，他指自己會勤用消毒液，且準備後備口罩，在外進餐時亦會相當警覺，「隔籬無戴口罩，或者咳，會即刻彈開喇」。

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