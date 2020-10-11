風暴迅速增強 天文台料逼港500km 連日大雨離岸吹烈風

南海中至北部的低壓區迅速增強為熱帶低氣壓，下午5時集結在香港東南約810公里。天文台預計它明日（12日）進一步增強為熱帶風暴，明晚在本港以南約500公里掠過。但它與東北季候風將共同影響下，天文台料本港連日落大雨，離岸及高地更吹烈風。

天文台指，該熱帶低氣壓在下午5時的中心風力為時速45公里，預料它以時速約18公里，向西或西北偏西移動，大致移向海南島一帶，並逐漸增強，明晚強度將提升一級至中心風力達時速65公里的熱帶風暴，在本港以南約500公里掠過。

雖然今次風暴逼港不太近，明晚亦已最接近，但適逢東北季候風南下，兩者的共同效應將令本港後日起一連兩日風勢頗大、落大雨和翻起湧浪。天文台預計，本港明晚天氣開始轉壞，吹和緩至清勁東北風，離岸吹強風，有幾陣驟雨；後日起一連2日，吹清勁至強風程度的東風，離岸及高地吹烈風，有狂風雷暴，雨勢有時頗大。

澳門氣象局在傍晚近6時指，一股熱帶氣旋在南海東北部迅速發展，將進入澳門800公里範圍，屆時將考慮發出一號風球。局方指，澳門13至14日天氣轉為不穩定，有強風及間中有大驟雨，局方呼籲市民留意天氣變化，並密切留意最新天氣資訊。

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