建新單車徑犧牲逾3,000棵樹 保留3棵珍貴樹木2棵被吹倒 環團籲縮窄車徑闊度

連接元朗及上水的單車徑於上月29日正式啟用，然而為了興建這段全長11公里的路段，政府已經砍伐超過3,000棵樹木。過去環保觸覺曾促政府收窄單車徑及行人徑的闊度，以保留更多樹木，惟負責部門未有接納，最終只答允保留3棵珍貴樹木，但當中有2棵大榕樹早已因超強颱風「山竹」而倒下。目前土木工程拓展署亦正推展荃灣至屯門單車徑主幹線工程，環保觸覺再次促請政府考慮縮窄單車徑闊度的建議，以免再次重現需大量砍伐樹木的情況。

政府早年提出將新界單車網絡連貫起來，當中元朗至上水段單車徑工程已於今年完成，並於9月29日正式啟用。然而，政府致力推動的「綠色出行」卻以大量斬樹為代價，早於2016年該工程項目向立法會申請撥款時，發展局指工程範圍有約4,577棵樹，3,284棵樹木擬被砍，3棵屬珍貴樹木，包括細葉榕及大葉榕。

若接受建議 或保留近千棵樹

當年環保觸覺曾建議當局將元朗至上水段單車徑縮窄，為數百棵樹木提供生存空間，亦建議改動走線讓3棵珍貴樹木能保存下來。環保觸覺義務總幹事、荃灣區議員譚凱邦重回剛啟用的單車徑，他指土木工程拓展署於建造單車徑時，堅持採用4米闊單車徑及2米闊行人路，故路段總共有6米闊，「我哋係建議3米單車徑同1米行人路，好可惜佢哋唔接受，呢條單車徑嘅建成係犧牲咗好多樹」。

譚指若署方當初願意接納建議，或可保留近1,000棵樹木，「可惜土木工程拓展署話啲樹唔係珍貴樹，所以唔肯縮窄」。

譚凱邦指，當初有3棵珍貴樹木同樣需面對被斬的下場，1棵位於青山公路米埔段及新潭路交界，另外2棵近青山公路新田段。與署方斡旋之後，最終土木工程拓展署答應修改單車徑設計，以保留該3棵珍貴樹木，「其中1棵近新潭路係修改咗走線，另外2棵本來諗住縮窄單車徑，再加類似大花盤咁嘅設計，但好可惜最後喺工程開展之前，呢兩棵已經俾颱風山竹吹倒咗，所以最後只有1棵係成功保到」。

為將新界單車徑連接起來，現時政府正規劃連接荃灣至屯門的單車徑，譚凱邦指，吸取元朗至上水單車徑的經驗後，促請土木工程拓展署於將來建造該路段時，應要大幅收窄單車徑至3米、行人路至1米，才能避免大量斬樹的情況再次發生，「而唔係好似而家咁，做唔到一個環保嘅平衡。而家呢條單車徑起咗，同時都係一個生態災難」。

譚凱邦又指，現時單車徑亦因斬樹而令大部份路段沒有樹木遮蔭，只有縮窄闊度才得以使單車徑能與樹木保育達至共融狀態。

土拓署：已在車徑兩旁種500棵樹

土地工程拓展署回覆表示，由於新建的單車徑主要途經鄉郊地方，而這些地方一般長有樹木，興建單車徑時無可避免需要移走部份樹木。在設計該段單車徑時，署方已選取合適走線，盡量減少對樹木的影響。工程範圍內涉及約4,000多棵樹，當中約有1,000棵樹獲保留，及約有3,000多棵樹需要移除或移植。署方指已在單車徑兩旁栽種500多棵樹木及數萬棵灌木，並會繼續在合適的位置加種樹木。

署方又指，根據有關設計指引，雙程單車徑及其旁邊行人路的理想闊度為4米及2米。署方會視乎實際環境的限制，提供一般不少於3.5米闊的雙程單車徑。在設計荃灣至屯門路段的單車徑時，亦會按照以上的設計標準，並會選取合適走線以保留更多樹木。

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