單車徑斬3,000樹　僅留一古木

【本報訊】連接元朗及上水的單車徑上月底正式啟用，為興建全長11公里的路段，政府砍伐超過3,000棵樹木。過去環保觸覺曾促政府收窄單車徑及行人徑，以保留更多樹木，惟負責部門未接納，最終只答允保留三棵珍貴樹木，但當中有兩棵大榕樹早已因超強颱風「山竹」而倒下。署方回應稱已在單車徑兩旁栽種500多棵樹木及數萬棵灌木。

署方：已栽種500多棵

元朗至上水段單車徑工程今年完成，上月29日正式啟用。然而，政府推動的「綠色出行」卻以大量斬樹為代價，早於2016年該項目向立法會申請撥款時，發展局披露工程範圍有約4,577棵樹，3,284棵樹木擬被砍，三棵屬珍貴樹木，包括細葉榕及大葉榕。

環保觸覺義務總幹事、荃灣區議員譚凱邦指，土木工程拓展署當年堅持採用四米闊單車徑及兩米闊行人路，「我哋係建議三米單車徑同一米行人路，好可惜佢哋唔接受」。譚指，當初有三棵珍貴樹木面臨被斬，一棵位於青山公路米埔段及新潭路交界，另外兩棵近青山公路新田段。譚指與署方斡旋後最終修改設計，「其中一棵近新潭路係修改咗走線，另外兩棵本來諗住縮窄單車徑，再加類似大花盆咁嘅設計，但好可惜最後喺工程開展之前，呢兩棵已經俾颱風山竹吹倒咗，所以最後只有一棵係成功保育到。」

土木工程拓展署回應稱，由於新單車徑主要途經鄉郊地方，無可避免需要移走部份樹木。署方稱設計時已選取合適走線，盡量減少對樹木影響。工程範圍內涉及約4,000多棵樹，當中約有1,000棵樹獲保留，及約有3,000多棵樹需要移除或移植。署方已在單車徑兩旁栽種500多棵樹木及數萬棵灌木，並會繼續在合適的位置加種樹木。