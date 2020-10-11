臨檢中心開放　料日驗千樣本

【本報訊】政府昨日起陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區設立臨時檢測中心，為公眾免費採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，採樣及檢測服務在未有招標下交由華大基因提供，預計每日可檢測一千個樣本。其中位於灣仔港灣道體育館的檢測中心昨日率先開放，有帝苑酒店食客到場接受檢測，批評政府未有主動聯絡客人。

灣仔港灣道體育館的檢測中心昨早10時起運作，剛開門一度有約20人前往接受檢測。有數名曾光顧帝苑酒店意大利餐廳的食客來到，其中一名食客佘先生批評政府及酒店沒有主動叫客人接受檢測，「我喺嗰度除口罩食嘢，嗰個侍應感染咗，都冇人要求我做檢測」。

民政署九龍城派樽

葵青石籬社區會堂的臨時檢測中心今午1時起亦會開始運作。除開放首日外，四區檢測中心的開放時間與全民檢測計劃相同，由早上8時至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時，並暫定開放至本周三（14日）。

另外，本港早前出現多宗泰裔人士確診武肺個案，民政事務總署聯同樂善堂，昨日起一連兩日在九龍城區內免費派發檢測樣本瓶，九龍城民政事務專員蔡敏君昨午聯同數名樂善堂義工到區內的店舖派發樣本瓶及防疫用品。

九龍城打鼓嶺道的黃珍珍泰國菜館收銀員阿芳表示，菜館有接近30名職員，逾半為泰國人，包括樓面侍應和廚師，他們7、8月已進行病毒檢測，昨日獲民政署派發樣本瓶再檢測。她指平日負責收銀工作都會做好手部衞生，勤換口罩及使用手套後才接觸物品。

九龍城區小巴司機陳先生則表示，每日會接觸過千乘客，有不少是泰國人，他直指「司機係高危」，擔心工作期間中招，於是到場領取三個樣本瓶，與家人一起作測試。