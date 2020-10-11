武漢肺炎︱何栢良明復出港台烽煙節目評疫情 無懼特首打壓

由今年初武漢肺炎疫情開始後，港大感染及傳染病中心總監何栢良幾乎每日都接受電台訪問分析疫情。8月底特首林鄭月娥批評「所謂專家、醫生和一些人」抹黑全民自願檢測計劃後，何栢良便暫停每日在商台的訪問環節。不過本港疫情近日反彈下，何栢良將於明早復出，接受香港電台節目千禧年代phone-in訪問。

政府之前落實於9月初推出全民自願檢測後，多名專家稱對檢測計劃成效存疑，並表示個人不會參予。何栢良當時表示，因生活繁忙及對計劃成效有疑問，加上他嚴格管理自己生活，感染機會微乎其微，故不會參與全民檢測；林鄭月娥之後指有「所謂專家、醫生和一些人」抹黑計劃，阻止市民檢測，是出於政治計算、抹黑中央。

何栢良於8月26日透過短訊向商台表示，暫停每日在商台《在晴朗的一天出發》的訪問環節，呼籲「市民大眾要平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強」。當時《晴朗》的主持指，相信是特首「出咗聲」的政治氣氛下，令專家們承受壓力，難暢所欲言。

不過事隔逾2個月，本港疫情反彈，並越來越嚴峻，何栢良將於明日復出，預訂早上9時15分千禧年代「烽煙」訪問，相信會再為公眾分析疫情，及給予市民和政府防疫忠告。

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