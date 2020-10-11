保就業計劃︱第二期已完成近八成申請 羅致光料16萬僱主將獲補貼

武肺疫情重挫各行各業，政府推出兩輪保就業計劃。勞工及福利局局長羅致光今日（11日）在網誌表示，第二期保就業計劃批核工作進入尾聲，預料最終符合資格的僱主總數介乎15.6萬至16萬名，即第二期受補貼的僱主的數目較第一期15萬為多。

羅致光在網誌表示，第一期保就業計劃共收到近16.9萬名僱主申請，當中超過15萬名獲批。第二期保就業計劃則收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主。他指出，由於這14.3萬名僱主已確定於第一期符合資格，如無意外，絕大部份都會符合第二期的資格；而餘下的1.5萬名僱主，依第一期的申請成功率推算，最少都會有1.3萬名符合資格。

逾3,000名僱主「漏」申請 局方酌情處理

他又指，政府收到逾3,000名第一期獲批補貼的僱主的「申訴」，他們誤會第一期獲批僱主將自動獲得第二期補貼，故第二期計劃截止前沒有申請，當局會酌情處理，但強調並不代表這些「漏」申請一定獲批准，仍需按照計劃的守則、條款及程序處理。

羅致光續稱，疫情來勢洶洶，保就業計劃的設計必需「簡、快、省」，否則出台時已「為時已晚」，又指第一期申請在5月底開始，6月中申請期完結前已開始陸續為15萬名僱主發放補貼，保障接近200萬名僱員。

第二期計劃在申請期完結後3天，已通知第一批約2萬名僱主獲批工資補貼，目前已完成處理近八成僱主的申請。

此外，去年財政預算案建議撥款200億元購置多項社會福利服務處所，羅致光稱，立法會財委會今年6月才批出相關撥款，社署已完成跟進工作，並在上月底公開邀請業主放盤，指當完成購置第一批處所後，會盡快公佈細節。

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