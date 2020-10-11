武漢肺炎︱港大噴鼻式疫苗料下月臨床測試 袁國勇歎要靠內地生產「咩都慢晒」

武漢肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）出席電台節目時形容本港個案一直未能「清零」，現時仍是第三波疫情的延續。他又透露港大研發的噴鼻式疫苗正與內地大學和公司合作，慨歎本港自身欠缺生產力，變相要有求於人，「咩都慢晒」，現時正等待內地運送疫苗抵港，料11月可在香港臨床測試。

袁國勇透露，港大研發的噴鼻式疫苗正與廈門大學及內地公司合作，期望能在11月在香港臨床測試，另外亦有組織願意資助第一期尾的臨床研究計劃。他指現時計劃已通過道德事務委員會等程序，只等待內地運送疫苗抵港，他慨歎香港醫療上具備研發能力，但無生產能力，拖慢進度，「要求人，人哋唔會即刻幫你搞，所以我哋咩都慢晒」。

他又預期武漢肺炎疫情完結後，世界上仍會出現新的病毒，而且出現頻率會越發頻密，例如抗藥性強的耳念珠菌，最開始在歐美的醫院傳播，最近已在香港落地生根。他重申人類應改變為簡樸的生活模式，最有效運用地球資源，並須尊重及停止吃野生動物，以免牠們失去棲息地後，將病毒帶進人類社會。

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