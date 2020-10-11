保就業計劃︱百佳擸逾億補貼拒減價僅抽獎 頭獎$100券兼「1分鐘掃貨」

「一開閘，應聲彈出」的不再是賽馬，而是趕在限時1分鐘內在百佳免費掃貨的頭獎幸運兒。政府早前批出第二期保就業計劃逾億元補貼予百佳超級市場在內的兩大連鎖超市，但要求兩間超市需「回饋」市民及弱勢社群。百佳表示，明天起將推出「誠心賞你」大抽獎，市民毋須事先消費即可登記參與抽獎。頭獎10名幸運兒可獲100元百佳現金券和「1分鐘免費掃貨」。百佳說，抽獎是回饋方案一部份，已獲政府接納，但仍堅持不減價。

百佳指，市民毋須到百佳消費，只需明天下午1時起至下周日晚上11時59分期間，憑手機電話號碼、出生日期登入百佳活動網站或致電熱線，即可登記參與抽獎，不用填寫姓名和身份證號碼。百佳說，中獎名額共32萬個，頭獎10名幸運兒可獲「1分鐘免費掃貨」和100元百佳現金券，「1分鐘掃貨」暫定今年12月6日在指定分店進行。而「二獎」的3,000名得獎者可獲「獨家為您賞禮品套裝」；31.7萬名「全城獎」得獎者則每人可獲100元百佳現金券。

百佳指，登記後每人均獲一次抽獎機會，市民毋須急於登記。得獎者將於本月23日由電腦隨機抽出，今次抽獎超市現金劵及獎賞總值超過3,200萬元。頭獎幸運兒會由專人致電通知；二獎和「全城獎」得獎者會透過短訊通知，可在下月2日至30日到分店兌換獎賞。

抽獎獲政府接納 回饋不包括折扣

百佳指，「誠心賞你」大抽獎計劃已獲政府接納，又指這是政府第二期保就業要求回饋的一部份，超市需向市民提供無附加條件、不涉及購物和會員優惠的回饋方案。亦因應政府已向超市表明，不支持向顧客提供折扣作為回饋市民的方法，故方案並不包括任何折扣安排。至於「1分鐘掃貨」和「獨家為您賞禮品套裝」，是在政府已接納的基礎方案上，百佳再額外加碼的安排。

百佳說，因要符合向市民提供無附加條件的現金優惠，即不可事先購物才有優惠，除了抽獎形式派現金購物券外，就只能在店舖以先到先得方式派發，因公眾衞生安全，為免引起混亂和潛在的健康風險「並沒有其他選擇」。百佳說，今次情況特殊，在沒有其他選擇之下，決定以抽獎形式派發現金券，亦為了讓更多市民受惠，現金券面額只有一種面值。

百佳指，如得獎者在領奬期結束後仍未領取奬品，百佳將向指定的慈善組織捐贈相關款項。員工亦不得參與抽獎。

百佳「誠心賞你」抽獎資料

登記日期：本月12日下午1時至本月18日晚上11時59分

登記方式：須憑有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，登入百佳活動網站或致電活動熱線3699 8822（共300條線）

抽獎日期：本月23日

獎賞：

●頭奬—100元百佳現金券及1分鐘免費掃貨（共10名）

●二奬—100元百佳現金券及獨家為您賞禮品套裝（共3,000名）

●全城奬—100元百佳現金券（共31.69萬名）

備註：得獎者將於本月29日至下月12日由短訊分批通知領獎事宜，頭獎得獎者有專人致電

百佳自問自答表（僅列重點）

●為何不直接給予折扣？

百佳恆常已有不同的折扣及優惠提供予顧客

●為甚麼以抽獎為回饋方案？

政府向超市表明需向市民提供無附加條件的現金優惠，即是不可先購物才給予優惠，故除了抽獎，沒有其他選擇。

●為何不派發更大面值現金券？

為了盡量惠及更多市民，所以以一種面值送出。

●抽獎會否涉及大量市民私隱？

百佳在是次活動中要求參加者所提供的個人資料，只用作聯絡參加者及領獎時核實身份之用，所收集的資料會於活動完結後30日內銷毀。

●抽獎目的是否旨在幫助因疫情而失業的人？

不是。

資料來源：百佳

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