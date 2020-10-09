12港人送中●專訪︱鄒家成支援家屬疑被國安跟蹤：家屬失眠晚晚喊 唔會放棄！

12名涉反修例案件的港青被內地秘密關押近50天，家屬個多月以來奔走營救，民主派也組成支援小隊，兵分多路協助家屬，包括陪同家屬受訪，令中外傳媒關注、出海找尋港警與內地合謀「賣豬仔」的線索，同時持續與香港政府交涉，為被捕者爭取合理權益。雖然支援行動困難重重，如香港船家拒借船出海、目擊12人被捕的希臘船公司不願多談，甚至因參與營救疑被國安跟蹤，協助者之一的鄒家成坦言他們仍會堅持：「當全部家屬未完全放棄嘅時候，我哋（協助者）都無資格去放棄」。

記者 陳嘉裕

8月26日，中國公安突然在微博公佈截獲一艘涉非法越境的快艇，抓獲「李某某、鄧某某」等10多人，指控他們涉嫌非法越境；及後官媒《文匯報》公開被捕者資料，證實他們為12名涉反修例運動的香港青年，惹起社會廣泛關注。過去百天經常陪同家屬與傳媒會面的民主派初選勝出者鄒家成接受《蘋果》訪問時透露，包括他在內的多名民主派人士，是在公安公佈截獲快艇同日收到家屬求助，繼而短時間內集合12個家庭的親屬；由於「港人送中」是由老到幼的民主派都未曾處理過的課題，故大家即日碰頭商討，民主派3人支援小隊亦開始行動。

前立法會議員朱凱廸指，支援小隊有兩大角色，除了要陪伴家屬、協助被捕者處理中國的公訴程序，亦希望香港及國際社會持續關注事件。實際營救行動則兵分三路進行：鄒家成過去一個月陪同家屬接受過百中外傳媒訪問，讓香港以致國際社會更了解事件；他自己則主力與航海交通服務業職工會聯絡，並出海尋找中港疑合謀將12人送中的線索；至於民主黨涂謹申則專責與各政府部門交涉，持續向政府施壓。

家屬和支援小隊的要求合理合法，包括為12港人爭取中國法制下的人權保障、要求提供藥物等人道對待，卻令他們被政權盯上，甚至暴露於危險中。鄒家成透露，自己在跟進12港人事件後經常會被不明人士跟蹤，憶述某次陪同家屬接受訪問，有疑似國安人員由早到晚隨他們出行，而同行的家屬也感覺被跟蹤，但即使面對危險，也繼與家屬同行：「我都係平常心對待，（因為）假如無呢件事發生，我都會喺呢條路上、呢條抗爭路上繼續行，行到某一個位可能又會有危險，咁係咪代表我哋唔行呢條路呢？又唔係。今日呢個（危險嘅）環境係點會都嚟，個問題係成個協助團隊用咩心態去面對」。

「佢哋真係為咗香港去戰鬥」

鄒續說，香港人自去年的反送中運動後已經成為命運共同體，時代革命已經將香港人連結：「點解佢哋（12港人）今日會有咁嘅局面、中咗咁嘅陷阱？就係因為過去一年佢哋都喺度抗爭緊，佢哋真係為咗香港去戰鬥，所以先會（干犯）所謂嘅罪名，然後面對恐懼，有咁（涉偷渡）嘅決定。我真係諗唔到任何原因，點解香港人唔去關注，唔去支持佢哋」。

白色恐怖亦阻礙家屬追查真相。朱凱廸曾多次出海尋找線索，惟香港的船家一聽聞與12港人有關、從布袋澳出發都拒絕，即使千辛萬苦找到船家願意受聘出海，但船家都拒絕讓他們拍攝到船身，怕因此而受牽連；他們又打電話向有可能目擊12人被捕的希臘貨船的船公司查詢，對方都不願多談，「喺中共嘅壓力下，無論香港船家，定希臘船公司都好怕得罪中共……又或者中共係設法令我哋（行動）舉步維艱，佢係千方百計，阻止件事水落石出」。

中共「千方百計，阻止水落石出」

12港人的事件持續發酵，警方昨日（10日）稱接公安通報，以協助罪犯逃走為由拘捕9人。被問到會否擔心因支援而要承擔後果？朱凱廸強調，當中國維權律師在中共政府壓力下仍然堅持接受12港人家屬的委託，或會面對牌照被註銷、甚至代表律師變被告的情況，「我哋係經歷緊另一啲人嘅堅持；另一啲人嘅韌力有幾大、佢哋係點做嘢，我覺得有咗呢啲聯繫，我哋要諗點同佢（中共）鬥長命係多咗好多預備」。

鄒家成也預計今次的營救行動或者數以年計，但他說：「即使面對越來越多困難，可能好多目擊事發經過嘅證人我哋都接觸唔到，我哋都繼續繼續嘗試……當全部家屬未完全放棄嘅時候，我哋都無資格去放棄」。

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