施政報告｜傳政府着手製《國安法》教學資源兼培訓教師 資深校長質疑只為向北京「交差」

特首林鄭月娥的新一份施政報告將於周三（14日）公佈，外界預料報告會着墨於推動憲法、《基本法》及國家安全教育。有傳媒引述消息指，政府已着手製作《國安法》教學資源，亦研究向教師提供相關培訓。教協憂慮培訓會涉及洗腦教育。有資深校長質疑，所謂的培訓只為向北京「交差」，但相信在政府民心不歸的情況下，對教師的實質影響較少。

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9.30報道：港版國安法︱駱惠寧稱港人有義務愛國 加強公務員青年國情教育 林鄭：謝中央！

now TV引述消息指，政府將加強學校在憲法、《基本法》及《國安法》的教學支援，並已着手製作《國安法》教學資源，例如一些教材或資源套讓學校參考；也會研究向教師提供相關培訓，為求讓師生都能正確認識國家安全，加深對一國兩制理解。

教育界立法會議員葉建源接受《蘋果》查詢時指，暫時未收到相關消息，但相信情況並不樂觀，現階段所有教師都會為此感擔憂，不但質疑相關培訓會否涉及洗腦教育，也擔心會影響日後制定相關教材的空間，甚至會牽涉在《國安法》的層面。

校長：民心不歸，其實搞咩都無用

有資深小學校長認為，港府加強《國安法》教育屬預料之內，質疑所謂的培訓目的只為向北京「交差」。他相信，相關培訓對於教師實質影響不大，而問題在於政府民心不歸，「（老師）為咗兩餐咪應酬你」。他續指，即使教師符合教育局的要求，接受相關培訓後仍舊會對政府有所不滿，更反諷指當局應該「徹徹底底」要求香港教師到北京「受審」，並派遣更多內地教師到港，真正達到「攬炒」香港。

至於教學資源方面，他認為，當局難以監督全港學校在課堂上如何使用教材，「（老師）hea住用又得，求其用又得」，並再次強調「（政府）民心不歸，其實搞咩都無用。」

教育局發言人晚上回覆指，不會評論任何有關《施政報告》的揣測性報道，指推行《基本法》教育是教育局和學校的恆常工作。

發言人續指，因應香港《國安法》的實施，正檢視課程、教師培訓、學與教資源和學生活動等安排，以支援學校在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國家安全教育工作，以提升師生對憲制秩序和國家安全的認識，並培養學生尊重法治和守法，並建立正面的價值觀和態度，成為具有國家觀念和負責任的公民。

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