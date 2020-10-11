警四度避答派員登機監視快艇

【本報訊】12名港人疑偷渡往台灣途中被中國海警截獲，本報踢爆香港警方曾派員坐飛行服務隊定翼機高空監察12人出海過程，質疑一切盡在警方掌控之中，有設局送中之嫌。O記高級警司何振東昨拒正面回應有關指控是否屬實，更四度迴避記者提問，被質疑默認事件。

何振東在記者會上四度被傳媒以廣東話及英文追問有關問題，但他未有正面回應警方曾否高空監察快艇，只表示12名港人是被內地執法人員拘捕，四度強調拘捕行動與香港警方無關。

被質疑默認事件

有記者指出，警方對於「警員曾坐飛行服務隊定翼機高空監察12人快艇」的報道一直不予置評，質疑警方是否形同默認有其事，而警方不否認有關指控，是否變相承認警方確有參與其中。何振東依然沒具體回應，並迴避正面回答問題，強調12名被捕人士全部有案在身，包括縱火、暴動、管有爆炸品以及勾結外國勢力等，全都是非常嚴重罪行。12人潛逃時被內地當局拘捕，何堅稱與香港警察無關。

本報日前揭露，12港人8月23日被送中當日凌晨，警隊原來曾急召飛行服務隊協助，飛行服務隊派出定翼機「B-LVB」及獵豹直升機「B-LVH」，懷疑有警員在機上於空中監察12港人乘坐的快艇。定翼機出動的時間及位置均與警方早前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料脗合，警方疑一早知情。