施政報告︱民主黨力促叫停明日大嶼 勢阻萬億公帑倒落海

特首林鄭月娥本周三發表新一份《施政報告》前夕，民主黨到政府總部外以4人一組流水式請願，力促當局全民再回水1萬、並設立臨時失業援助金，支援受疫情影響的市民；同時叫停「倒錢落海」的明日大嶼計劃，將資源全力救人救市。盛傳政府有意在大灣區設立票站供在內地居住市民投票，民主黨表明會全力阻止相關法例在立法會通過，指政府必須盡快重啟立法會選舉，還港人選舉權。

身為該黨副主席的立法會議員尹兆堅指，不少市民在疫症下陷入經濟困境，指政府需要全民再回水1萬元，以解港人燃眉之急，批評政府明言資源有限卻繼續推動「明日大嶼」計劃，指過往多項政府「大白象工程」超支延誤十分嚴重，有理由相信明日大嶼最終造價勢必超過1萬億，諷刺政府「自己（庫房）唔掂仲要去賭一鋪」，根本是淘空庫房。警告政府立即叫停項目，否則該黨會用盡辦法力阻「倒錢落海」的工程撥款在立法會通過，保住港人的血汗錢。

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