范徐麗泰屈反送中「顏色革命」

【本報訊】港府去年硬推《逃犯條例》修訂觸發反送中運動，加上抗疫不力令管治陷入前所未有的危機，前全國人大常委兼前立法會主席范徐麗泰昨辯稱，反送中運動是「顏色革命」，由英美政府、台獨等勢力煽動，提供資金及科技支援，令本港反對聲音能透過社交平台，與港府抗衡。

稱用社交平台抗衡政府

范徐麗泰昨出席經民聯梁美芬舉辦有關一國兩制的研討會時聲稱，外來勢力在香港投入大量資源，培植反中抗共勢力，又使用大數據和網絡，現在逐漸浮出水面。她形容如果說2014年的佔中是集合反政府力量，2016年的旺角騷亂便是「小試牛刀」，去年的反送中運動更是顏色革命，香港受英美政府、台獨力量等勢力干預，有關勢力更向運動提供資金、科技支援，令本港反對聲音能借助外國支援，利用社交平台、網上應用程式互相連繫，有力量與政府抗衡。

她批評部份傳媒將社會運動的暴力行為「浪漫化」，將年輕人「洗腦」，有教師散播反中亂港的信息。她形容，香港現今政局動盪、港人對政府不信任甚至有反抗力量，是民主派及外國勢力一手促成。她又認為港府沒有情報組織是完全不設防。

范太續指，回歸前，行政局議員兼任立法局議員，令他們可在立法局解釋政府政策，並為政府拉票，直到1992年末代港督彭定康將行政立法兩局脫鈎，令行政會議「廢了武力」，協助政府的功能被取消，市民對行政會議非官守成員的認知亦不高。她又指，回歸後按《基本法》，香港的終審權在法院，但反對派利用法援提出司法覆核阻礙政府施政，令司法機關的影響力增加，同時降低行政機關的影響力。