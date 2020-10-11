美東樓清拆︱曾為全港最細屋邨 依山而建設計巧妙

美東邨美東樓1974年落成，是房委會成立後首個接收的公共屋邨，曾為本港最細屋邨。美東樓沿小山山邊而建，建築呈狹長微彎C型。曾拍攝沙田乙明村而奪得《國家地理》雜誌青年攝影大賽佳作獎的攝影師梁瑋鑫說，本港具建築風格的公屋買少見少，美東樓是本港少數僅存由底座、平台及高座結合而成的公屋，對美東樓清拆感慨嘆，「時代巨輪不會停下」。房屋署指，因應疫情導致居民揀樓延遲，美東樓將延遲至明年初清拆。

「第一次嚟係90年代中，呢度以前有間模型舖，嚟睇模型，係好舊式嗰啲」，「公屋迷」兼本地攝影師梁瑋鑫（William），是Facebook專頁「香港公共屋邨圖片集」版主，上月與《蘋果》同遊美東邨。美東邨的歷史可追溯至50年代，石硤尾寮屋區大火後，政府着力興建徙置大廈，安置災民及其他寮屋居民。William說，當年主要由工務司署興建廉租屋，至1973年房委會成立，接管徙置大廈和廉租屋邨，1974年落成的美東樓，就是首個房委會接收的屋邨。

William稱，美東邨初落成時只有美東樓一座大廈，當年是全港最細的屋邨。他說，政府70年代擬在東頭村道興建廉租屋邨，美東樓建好後本來是叫「第6座」，至於第1至第5座，原定座落今日賈炳達道公園和九龍城廣場一帶的舊屋區，惟因收地問題，最終沒有建成首5座，只得「第6座」落成。房屋署至1979年，取消「第6座」的稱號，並命名大廈為美東樓。

William說，美東樓由工務司署以廉租屋格局所建。現場所見，美東樓正立面面向東頭村道，後方為小山，大廈外觀因毗連小山邊緣，故呈微彎的C型。若從後山觀看美東樓，大廈C型立面更為清晰，「唔係純粹一條直線」。美東樓分三翼共9條樓梯，各樓梯標示以紙皮石堆砌，大廈一層有多達50多個單位。他說，美東樓是本港少數結合地舖、基座、平台及高座四大部份的公屋。

William續指，美東樓獨特之處在於其基座設計巧妙，因東頭村道是斜坡，所以基座有不同層數，以遷就斜坡與大廈水平：近東正道地勢較低，基座就有3層住宅單位；近聯合道方向則地勢較高，基座就由3層變2層和1層。他說，基座的單位當年為9至11人的「大單位」，「不過都唔會好大」。

而高座較基座「細幢」，基座天台便成了大廈的平台。平台為5樓，民居的晾衣架和廚房可從平台窺視。平台上有數張髹上藍色油漆的石屎長椅，下午到訪時有小朋友在平台上玩耍，是專屬美東樓居民的小小休憩空間，也屬公屋少見的設計。平台一角有一個已上鎖的舖位，William憶述，該舖位90年代曾為餐廳，「Daddy帶過我嚟呢度食飯。要行上樓梯上平台。後來變咗語言中心」。

平台另一邊由兩條天橋接駁，可通往美東樓後山上的小型公園和地下停車場。他說，停車場部份泊位「藏在」基座騎樓底，也屬公屋罕見。他又指，美東樓十多年前曾經翻新外牆，以米白配搭橙黃和鮮綠，惟近年再翻新卻改以灰綠為主調，令美東樓失色不少。

房屋署1983年在美東樓旁增建美寶樓，他指，兩幢樓均在啟德機場的航道範圍，所以限高。而在美東樓對外，有一條鐵欄延綿東頭村道行人路上，估計是當年對面馬路的九龍城寨有不少小販，「呢啲就一定係攔住啲車仔……可能九龍城寨啲嘢都幾亂，上面啲牌可能寫『屋邨範圍嚴禁擺賣』，不過已被油漆遮住」。

他說，美東樓在本港公屋史上不算是著名及多人留意的屋邨，但就見證九龍城與城寨的時代變遷，對美東樓清拆在即感到慨嘆，「時代巨輪不會停下，惟有多拍照記錄最後歲月」。

美東邨合共有4座。房屋署說，因疫情影響，原定今年11月展開美東樓與美寶樓清拆工程，將延遲至明年初。兩幢大廈共有約630戶受影響，主要獲遷置附近的東匯邨、觀塘安泰邨等，部份則按意願獲編配至其他屋邨、購買居屋或綠置居等。至於美東邨另外兩座美仁樓和美德樓，則分別在2010年及2014年才落成。

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