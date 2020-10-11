【政權打壓】

【本報訊】港區國安法實施後首個雙十節，曾是國父孫中山策劃反清革命堡壘的屯門中山公園紅樓，再沒青天白日滿地紅旗海，卻有半百警力設路障、查市民。有自稱紅樓業主委聘的保安公司以私人地方為由，禁止途人走近紅樓，與前來紀念人士發生衝突。

歷史上的雙十，是革命黨人發動武昌起義、最終推翻帝制的重要日子，中港政權卻不想人民記住這段革命事蹟。在反清革命堡壘屯門中山紅樓，昨如臨大敵，至少七輛衝鋒車戒備，逾半百警力駐守，大批軍裝及便衣警在附近巡邏，並在其中一條行車線設路障。

記者昨上午嘗試進入中山公園，即遭便衣探員查問，示意需掛記者證，另有報館攝影記者被查身份證。前往紅樓的一段路昨早被人拉起封鎖線，理由是私人用地，閒人免進，有多名外籍保安員駐守。一名自稱紅樓業主委聘的保安公司代表聲稱要進行「除草工程」，有公眾人士嘗試進入，認為紅樓部份地方屬公眾地方，但被保安員阻止，雙方發生身體碰撞。

「泱泱大國竟不容表達心聲」

雖然一年一度的升旗典禮今年取消，但昨早仍有人前往紅樓，有人展示青天白日滿地紅旗，見有警察出現隨即收起。有人戴上印有該旗圖案口罩，也有人拉起「維護國家領土完整，三民主義統一中國」橫額，呼叫「我要真回歸」，其間有警員在公園內舉機拍攝。

屯門居民謝先生指，每年元旦和雙十都到紅樓參與升旗禮，早年紅樓因業權問題不能進入，但仍可移師公園外小草地舉行，「今年特區政府就進一步壓迫」，康文署刻意在草地種滿有刺的黃邊龍舌蘭，「連嗰個地方都唔用得，特區政府專係做埋呢啲嘢，好肉酸」。

紅樓圍封膠帶，自稱業權代表人士解釋，封鎖是為做「除草」工程，謝先生質疑：「20年前係我做除草，以前冇乜人理，啲草生到人咁高，𠵱家根本無乜草可除，求其塞個理由。」

70歲屯門居民黃先生已參加紅樓升旗近半世紀，昨專程戴印有青天白日滿地紅旗圖案的帽子，他說出席原因很簡單，「呢個係中國人推翻滿清，建立出嚟嘅自由民主中國，每個人都嚮往，每個中國人都要慶祝」。港區國安法實施後，今年政府以限聚令打壓升旗活動，「我哋已經低調到無可退路」。

過往紅樓升旗禮由元朗區議會副主席麥業成主持，曾多達2,000人出席，去年也有數百人。他指雙十節是紀念國父孫中山發動武昌起義、推翻滿清帝國的大日子，「值得我哋中國人驕傲」，惟當年孫中山在紅樓組織革命的地方，今天被封鎖，周邊有警察包圍，甚至設路障，從沒試過，「造成一個強烈恐懼感」。

雖然升旗禮告吹，但紀念活動仍透過視像形式舉行，是歷年首次，有逾百人在網上參與。他和數人在中山公園透過視像發表雙十宣言，並唱中華民國國歌及宣讀孫中山遺囑等，60多歲的宋先生是其中一名參與者。

到場市民被逐一登記身份證

宋先生每年出席雙十升旗禮，昨早欲前往紅樓向國父孫中山行禮，但被保安員阻撓無法進入。他認為，在雙十節這敏感日子，有警察駐守可理解，但強調市民守法，在合情合理合法下，政府應尊重市民選擇和思想自由。

宋先生哽咽說，有生之年仍會在雙十節到紅樓向孫中山行禮，「泱泱大國竟然容不下市民表達心聲，好感慨。我哋嚟咗廿幾年，改唔到習慣」。他期望紅樓新業主能尊重歷史，尊重孫中山曾在紅樓策劃推翻滿清，創立亞洲第一個民主國家，「那怕今日時移世易，但歷史係改變唔到……希望政府尊重，我哋唔係造反，我哋想維持思想自由，唔通我哋紀念歷史、紀念孫中山先生有錯？」

簡單儀式完成後，各人和平離開，但警方在公園外逐一登記市民身份證，包括一對年長夫婦，警方稱因市民曾進入公園便要登記，沒再作解釋。紅樓為孫中山策劃反清革命堡壘，紅樓主人為紀念革命事蹟在旁興建中山公園及國父半身銅像。但直至2017年新業主強行清拆，當局才列作暫定古蹟。