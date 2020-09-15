全民檢測︱陳茂波盲撐「經驗寶貴」 讚強國「疫情回穩」hard sell健康碼

本港武漢肺炎疫情反覆，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）出席電台節目時指出，全民檢測逾178萬名市民參與，只找到32名確診患者，比率遠低於私家醫生或門診派樽，認為港府資源放配。惟財政司司長陳茂波今日發表網誌時卻稱，全民檢測為本港提供了一次「寶貴」的經驗，又讚賞內地建立可「迅速處理」突然出現群組爆發的應變機制及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行。

財政司司長陳茂波今日發表題為「揮之不去的疫情」的網誌，指疫情大半年，新增個案偶有回落，卻難以斷尾，內地的做法是透過大規模和指定範圍的全民檢測，找出有病徵或無病徵的感染者，從而截斷傳播鏈，惟其間需要多番覆檢才能令結果更準確，過程需要時間、決心、執行力和民眾配合。

他指早前超過170萬名市民參與的社區普及檢測計劃，為本港「提供了一次寶貴的經驗」，從登記、採樣、實驗室檢測以至結果通知等，整個流程的演練有助香港建構適合本港情況的應變機制。目前內地疫情控制已見成效，經濟也大致重拾動力，如本港也能有效控制本地疫情，將可恢復與內地及其他地區的人員及經貿往還，本地經濟亦有望顯著改善。

他又稱為達到防疫及保住經濟兩個目標，內地推出「健康碼」，透過一套風險評估及識別機制，讓確定沒感染的人能在安全圈內出行和生活，同時恢復經濟活動，直言內地的經驗反映，透過大規模全面檢測，配合遇上小型爆發時的迅速圍堵策略及綜合風險識別標籤，便能在風險相對可控和最短時間內，創造讓市民安全出行與生活，以及企業正常營運的最大空間。

郭家麒斥政府政治掛帥 促真正聆聽專家建議

立法會議員郭家麒指，全民檢測花費最少5.3億元，最終只找到13宗無病徵確診者，質疑陳茂波所謂的寶貴經驗應是「一個失敗嘅經驗」，如胡亂再做全民檢測等同任由子彈亂飛，認同袁教授所指應增加投放資源在私家醫生和門診，直言至今私家醫生仍要主動向衞生署申請取樽，情況不理想。

他又批評政府由始至終都是政治掛帥、凌駕公眾健康，醫護出身的局長、副局長都發揮不到提供適切意見的作用，「專家亦只係拎嚟擺」，對陳茂波只懂「刷鞋」感可悲，又指香港未能推出健康碼，也是源於內地信不過香港疫情受控，促當局增撥資源到有用的地方包括衞生署，並真正聆聽專家建議。

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