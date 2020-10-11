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【本報訊】九龍塘宣道小學一名教師製作教材引導學生討論言論自由問題，被教育局扣上「有計劃地散播港獨」帽子，終身褫奪教師資格。事隔多日，涉事教師寫下感言，形容港人的打氣是守護教育界最重要的支柱。教育局長楊潤雄則預告，還有一、兩宗「嚴重」投訴，未決定會否同樣以釘牌處理涉事教師。

教協昨日在社交媒體公開被釘牌教師撰寫的感言，他在文中感謝各方的支持、鼓勵，形容留言及打氣均是守護教育界最重要的支柱，並寫上「大家加油」。教協同時在帖文指出，建制陣營不斷誣衊老師並中傷教育界，對此深感痛心，呼籲港人一同守護老師及教育界。

葉建源：教局隻手遮天

向老師開戶的教育局長楊潤雄昨日在港台節目上堅稱事件不涉政治問題，局方聚焦在教師的專業。對於有聲音質疑局方沒有理會學校報告，他回應指，不可能因為是校方報告就全盤接受，局方要做好把關工作，社會不應就此大造文章。

楊又預告，教育局仍在調查一至兩宗「相對嚴重」的投訴個案，但要先審視申訴及收集意見，再決定釘牌與否。

教育界議員、教協副會長葉建源認為教育局取消教席的理由牽強，涉事課堂主要以播放港台《鏗鏘集》作教材，「何來得出用85分鐘講解港獨的結論？」形容局方隻手遮天，「唔係有政治考量咁係咩？難令人相信係公道做法」。

葉續指，現時業界人心惶惶，當局紅線不斷收緊，教師不知道甚麼時候會違規，就此終身失去教席，及後制訂教材時難免「綁手綁腳」。教協會全力協助該名教師上訴，亦準備好提出司法覆核，希望避免不合理情況再度發生，認為事件受害的不只是一名教師，而是關乎整個教育制度的存亡。

教育團體斥政治考量

關注教育議題的學生團體「教育野」發言人、前香港眾志副主席鄭家朗表示，收到宣道小學校友意見，讚揚涉事教師教學認真，對除牌決定感到難過及不解。他認為，教育局處理今次事件一定有政治考量，反問為何屯門興德學校前校長被指虛報「影子學生」、偽造文件等亦僅獲發警告信，「反而一個只係向學生教授言論自由的教師就落得如此田地」，呼籲當局勿再用政治凌駕教育專業。