疫情速遞︱港昨增6個案3宗屬本地感染 9日後再次沒源頭不明個案（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

武漢肺炎疫情在香港昨日（10日）稍為放緩，新增6宗個案中，3宗屬印度的輸入個案，而另外3宗則與早前的個案有關連，分別包括一名曾去過China Secret及Virgo酒吧的29歲宏利男員工。至於葵涌的國寶之家院舍亦再多增一名院友確診，而另一名則是帝苑酒店員工的家人。由於沒有源頭不明個案，衞生署昨日再次沒有舉行疫情的簡報會，是自本月1日之後，再次沒有舉行記者會。

另外，衞生署在4區設立的臨時檢測中心昨日率先在灣仔港灣道體育館開設，而葵青區的中心亦會於今日在石籬社區中心啟用。兩個中心預計每日檢測1,000個樣本，暫定會開放至下周三。至於油尖旺及九龍城也會稍後啟用。至於民政總署昨日亦開始在九龍城區，為區內的泰裔人士進行檢測，並派員向區內泰裔人士宣傳。至於在酒吧區設置的流動檢測站，前日及昨日已分別去過蘭桂坊及尖沙嘴，今日將會去到灣仔區。

醫管局表示，至昨日累計有4,914名確診或疑似病人康復出院。現時共有123名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中8人情況危殆，8人情況嚴重，其餘107人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至10月10日17:00）

5,175宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,914宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

123名確診者仍留醫，8人危殆（第1989、3496、3764、4706、4833、4937、4990、5110號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月9日11:38）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診個案增至85,521宗，死亡維持4,634宗。台灣累計確診個案527宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月9日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,637萬，全球死亡人數接近106萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案已逾759萬宗，死亡人數超過21.2萬人。印度確診人數逼近683萬，位居全球第二，死亡人數突破10.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過502萬，死亡人數近14.9萬。俄羅斯確診人超過125萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

世界衞生組織周四公佈過去24小時全球新增338,779宗確診，打破本月2日單日新增330,340宗確診的紀錄，其中以歐洲新增病例最多，達96,996宗，也是歐洲單日新高。根據世衞的統計，印度的新增病例緊隨歐洲，達78,524宗，巴西41,906宗，美國38,904宗。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，美國生物技術公司再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail），似乎能在總統特朗普體內製造抗體，助他康復。他接受MSNBC訪問時說，這種試驗性藥物極有可能讓特朗普病情好轉。

法國學校即將放期中假，而雖然法國近日單日新增確診屢創新高，但衞生部長韋朗(Olivier Veran)表示沒有打算在學校假期間限制旅遊。他在記者會上宣佈更多城市進入最高警戒狀態，但就表示政府未決定限制城際之間旅遊。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,596,199 (212,632)

印度 6,835,655 (105,526)

巴⻄ 5,028,444 (148,957)

俄羅斯 1,253,603 (21,939)

哥倫比亞 886,179 (27,180)

⻄班牙 848,324 (32,688)

阿根廷 840,915 (22,710)

秘魯 835,662 (33,009)

墨⻄哥 799,188 (82,726)

法國 711,704 (32,539)

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