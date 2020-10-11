【本報訊】香港大學上月底遭一批中年藍絲闖入校園撕毀連儂牆文宣，當時保安未有阻止，事後學生會強烈譴責並重建連儂牆。惟事隔兩周，校方以連儂牆所在位置的管理權期滿為由收回管理權，昨日派人清拆連儂牆及加設水馬陣圍封，令學生無法走近。學生質疑校方舉動基於政治考慮，閹割學術及言論自由。港大學生會中央幹事會對事件深表遺憾，但強調「只要意志不滅，哪裏都可以是連儂牆」。

遭港大校方清拆的連儂牆，設於校園內大學街上層，由三組枱椅組合而成。上月26日晚，30多名操鄉音的中年藍絲闖入港大校園，撕毀四幅連儂牆，又推倒學生會旗幟及進入學生會大樓撕走文宣，更有人以粗口辱罵在場人士。港大稱該處攤位2017年首次分配予學生會管理，用作學生社團活動，至2018年續期兩年。鑑於該處行經人流增加，基於安全及管理方面等考慮，大學校舍事務委員會決定在協議期限屆滿，即由上周四起收回該位置管理權。大學將繼續與學生會討論，探索及物色其他適合學生活動而又避免造成人流擁擠的地方。

外籍保安駐守 學生無法走近

昨早校方派人拆除連儂牆，據港大學生會學苑報道，原本安裝於連儂牆上半部份的木板亦被拆除，校方更以水馬圍封，並派外籍保安駐守。本報記者到場所見，中午時分連儂牆已被清拆，據知牆上原本貼滿包括關注12港人、警暴及五大訴求等文宣全部消失，地面遺下零碎破爛文宣。現場水馬陣約兩米高，學生無法走近。

港大學生會中央幹事會發表聲明，指該會就大學街上層攤位的管理權於上周四期滿一事，日前已向校舍事務委員會遞交延續申請，但直至周五獲回覆拒絕申請，該會對校方即清拆連儂牆深感遺憾。聲明提到港大連儂牆是去年反修例運動期間由一眾港大同學自發建立，縱使遭到多次破壞，政治打壓有增無減，同學亦不畏強權，連番重建連儂牆，身體力行捍衞表達自由。

斥林鄭威逼校方為極權背書

聲明更點名批評特首林鄭月娥，指「自國安法實施以來，港共政權加劇打壓港人言論自由，散播白色恐怖，更把矛頭直指大學。早前，林鄭月娥更就港大連儂牆發表公開言論，指若大學無法於校園確切執行國安法，將交由執法機關處理。此等言論無疑威逼大學為極權背書，削減學生言論自由。」

學生會又批評校方拒絕延續該會對攤位管理權，無疑含有政治考量，但表明「管理權誰屬，均不會磨滅同學對於民主、自由的渴求。理念刀槍不入──即使失去這幅港大連儂牆，只要意志不滅，哪裏都可以是連儂牆」；強調該會將繼續奮力捍衞同學於校內的表達自由及學術自由。