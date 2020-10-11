李八方online︱《星島》疑違國安法？海外版A1廣告賀雙十「國慶」

「港版國安法」生效後，唔少以前可以講或做嘅嘢，突然都被指係踩界違法，好似每年雙十節咁，唔少親台組織都有慶祝活動，但今年卻波折重重，相信都係因為國安法呢條界線，冇人知劃喺邊，再加上有啲「紅絲」掀起文革舉報潮，令大家都會小心啲。

其中一個力倡舉報不遺餘力嘅就係港區人大代表陳曼琪，佢日前喺個人社交專頁發帖，帖文有張banner寫住「慶祝雙十國慶，中華民國萬歲」，佢就留言：「見到要立即舉報！！」曹操都有知心友，「紅絲」又點會冇？有網民真係喺佢Facebook留言響應檢舉，仲紅衞兵式批鬥食環署署長劉利群係「黃官」，仲乜唔拆banner blah blah blah.......

紅絲嘅水平，大家未必明。紅到發紫嘅何君堯，都出席過掛有「青天白日滿地紅旗」嘅活動，仲自拍留念。黃之鋒就喺雙十之時留意到，佢喺Facebook留言，「非常期待國安處回應」。有網民就戥中國14億同胞不值，話「何已完」傷害咗佢哋感情。

有連登網民更有驚人發現，就係全國政協常委何柱國旗下嘅《星島日報》加國版喺10月10日，竟然頭版登咗由加拿大溫哥華僑學界聯合祝賀嘅廣告，當中大大隻字寫有「恭賀建國109年，中華民國雙十國慶」。嘩，簡直冇將一國放在眼內；有連登仔好快手，教大家點樣網上舉報罪案，有人仲此嬲住出PO：「睇到我火撚滾！一定要国安法侍候。」

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