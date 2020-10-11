施政報告︱專家料年底或失業破產潮 封關漏洞難振經濟 社協促設失業援助

疫情重創本港經濟，外界關注特首林鄭月娥周三（14日）發表任內第4份《施政報告》，如何「救市」。社協說，不少基層因疫情開工不足和失業，政府應設立臨時失業援助金，及推行民間墟市等，「政府唔可以淨係輸血，亦要造血」。有經濟學家預計，年底將出現破產潮和失業潮，斥過去三波疫情均是因政府沒有做好關口防疫所致，若政府不做好防疫，沒有方法可推動經濟。

社區組織協會幹事施麗珊今午出席香港電台節目《城市論壇》時說，逾80%的基層因疫情導致開工不足或失業等，即使政府推行保就業計劃，獲益的主要也是僱主，不少基層是做散工而未能受惠。她指，「政府唔可以淨係輸血，亦要造血。無可能只係靠補貼」。

施麗珊建議，應盡快成立臨時失業援助金，為期6個月，金額掛勾工資的80%，上限1.6萬元以下，長遠也應設立供款式失業援助。至於失業綜援，她則指不少人其實不想申領綜援，「攞失業援助金幾個月渡過」，加上綜援要「查家宅」，社署又因疫情減慢工作程度等，成立臨時失業援助金會更理想。

施續指，當年沙士香港靠「自由行」，今次應考慮本港「內經濟」需求，例如加快建屋和市區維修重建等，以增加相關就業機會；推行民間地攤、墟市和夜市等、甚至回購港鐵和領展。

袁國勇憂今冬確診破萬 關焯照：無睇得咁淡

另一嘉賓、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照亦認同，政府可成立短期、「Target啲」的失業援助金，「短期內政府未去到彈盡糧絕」，但長遠未必可行。他說，從過去本港三波疫情均與關口有關，例如6月時政府豁免部份海員等人士檢疫引爆第三波疫情，強調政府必須針對病毒源頭做好防疫，「起碼我哋內循環都順啲，做唔好防疫就咩都做唔到。你做好防疫，已經啲人會走出嚟使錢。做好關口，起碼我哋入面捱都捱耐啲。其他振興經濟嗰啲都係吊命啫。」

對於港大微生物學系講座教授袁國勇警告，冬天隨時有過萬人感染，預計9至12個月後出現疫苗才會打完仗。關焯照則說，「無袁教授睇得咁淡嘅」，以統計學模型推算，目前未看到疫情將會反彈，形容現時疫情像是在「山崖尾」，「去到埋尾，梗有個較長嘅尾巴走出嚟」。不過他指，這不代表疫情不會反彈，所以防疫仍須小心，「但你話（冬天）過萬人（確診），我唔相信」。

關焯照說，即使第四疫沒有爆發，預計本港今年全年經濟為7至8%的負增長，明年則約為負增長1.8%，「除非有疫苗」，更預測今年底將出現公司破產潮、失業潮。他說，應持續地進行全民檢測和控制關口，「做好外、搵到內，就可以穩定消費信心」。

無良僱主領津貼後刻薄員工 楊立門：相信政府

中華廠商聯合會行政總裁楊立門指，臨時失業援助金起碼要一年半載才會出台，但承認不排除有個別無良僱主，在取得保就業補貼後仍放員工無薪假等，認為要明白企業經營困難，「要生存都無辦法」，應相信政府的監察制度。

楊立門說，商界對本港經濟感悲觀，估計全港失業率將超過2003年沙士時約8%，因全球疫情仍處於水深火熱，很多往來被阻隔。他認為，疫情下的個案難以「清零」，「新常態可能係零零星星隔一陣又有幾個個案咁樣」，而商界最擔心是與內地的關口往來，「呢個無辦法等到佢清零」。

楊立門說，疫情控制完全是政府手段可做到的事，若《施政報告》要有令「大家拍掌」的事，就是和內地政府安排快速檢測，將在內地隔離的時間大幅縮短，方便往來。對於再次全民派錢1萬元，他則表明「唔太贊成」，認為對經濟效益作用不大，重申要刺激經濟就必須推行「健康碼」，又指全民應支持政府的檢疫措施，個別企業或人員更應先強制進行檢測，「一唔強制佢就千百皇理由話唔去檢疫，個隱形鏈就永遠喺度，唔會斷尾」。

邵家臻憂林鄭藥石亂投 多過想有靈丹妙藥

社福界立法會議員邵家臻則稱，疫情期間的資源分配仍向超市等公司傾斜，但基層才是最受影響的一群，批評政府的防疫抗疫基金是「善財難捨，冤枉甘心」。被問到對新一份《施政報告》的期望，他說，「而家係擔心佢藥石亂投多過想佢有靈丹妙藥」，從林鄭過去幾份《施政報告》可見，「每畀1蚊基層，就畀6蚊啲中上層嘅人」。他指，現時院舍輪候時間長、不少人失業，唯一對《施政報告》的期許，是政府應趁機大幅增加家庭照顧員的培訓和服務，以同時紓緩安老和失業兩大問題。

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