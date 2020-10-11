武漢肺炎︱袁國勇團隊吸取沙士經驗研新療法 染疫倉鼠注射2日後病徵消失

醫學界尚未找到治療輕微武漢肺炎病徵、但病毒量高病人的最佳良藥，港大化學系與港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊，發現一種常用於治療幽門螺旋菌感染的藥物，在實驗室環境能減輕染疫的金黃敍利亞倉鼠的病徵，甚至降低病毒複製增生機會，或能成為潛在治療武肺的藥物（druggable target）。

研究顯示RBC能阻武肺病毒在呼吸道增生

團隊表示，已知一些含鉍（bismuth）的藥物或相關成份，有抑制沙士病毒作用；團隊由此抽取6種相關成份實驗，發現治療幽門螺旋菌感染的藥物（Ranitidine Bismuth Citrate，RBC），注射入感染了武漢肺炎病毒的金黃敍利亞倉鼠，同樣起效，倉鼠2日後沒再出現病徵。

研究又指，一般而言，受感染的倉鼠4日後體內病毒量應該最高、轉變亦最明顯；但同一實驗發現，接受RBC藥物的倉鼠，4日後鼻腔及胸腔的病毒均減少，代表RBC與瑞德西韋一樣，能阻止武肺病毒在上呼吸道及下呼吸道增生。倉鼠在實驗室環境下，肺部的感染也有改善。

本港公院未納入RBC

研究表示，RBC或具有使酵素失效、干擾螺旋酶（helicase）的能力，所以這隻抗細菌的藥物，也能對武肺病毒起作用，並估計效果或超過瑞德西韋。由於RBC已是一種普遍使用藥物，相信有潛力成為另一隻治療武肺的臨床藥物，惟需更多研究數據。成果已在《Natuer Microbiology》發表。

本港公立醫院的武肺用藥指引尚未納入RBC，而是用干擾素和利巴韋林醫治輕症病人；若效果不明顯，則會用瑞德西韋或類固醇地塞米松。

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