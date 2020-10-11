黃店感謝日墟冚　手足千元「懲罰」

【本報訊】2,000間黃店藉雙十節發起自救行動，昨起舉行一連兩天的「10.10全民感謝日」，鼓勵小店互助，並凝聚港人撐住本地小店。昨午旺角人頭湧現，多間黃店大排長龍，有顧客明言「唔黄唔幫襯」，亦有手足準備逾千元預算撐黃色經濟圈。

「真係好討厭中資嘢」

在職人士楊小姐趁假日相約友人，外出到旺角阿木台灣麵用膳，她明言非黄店不幫襯，尤其市道差，要更支持小店，「知道（告急）一定會，最緊要好食囉」，不過這日幫襯並非因「全民感謝日」，只是撐黄店已是她與友人座右銘。談到為何堅持支持，她眼泛淚光說，黄圈形成皆因要凝聚同路人，相信支持氣氛「唔會淡，大家都唔好唔記得上年發生過嘅事」。

同樣「非黄不買」的熊先生說，得悉感謝日活動，已提取逾千元全日支持。手拿黄店九份茶舍飲品的他說：「撐黄店係正常做法，我本來就係香港人，呢件係應該做嘅事。買黄店初心，因為我真係好討厭中資嘢。」

參與感謝日的旺角黄店阿木台灣麵自中午已大排長龍。負責人Polly是台灣人，形容對「10.10全民感謝日」份外有感覺，「今天值得紀念，因為是我們台灣國慶日，在台灣氣氛很濃厚」。她說其父親十分親政府，對國慶日很重視，過往必定返台慶祝，她今年是首次獨自在港過節。

Polly續說，今次活動未必對推動生意有太大影響，預料客量與過往周末相近，因宣傳期太短。不過當籌組團隊邀請時，二話不說就報名參與，深信能提醒大眾「黃店很需要幫助，大家幫得越多，力量就越能凝聚」。

九份茶舍負責人Ben則說，參與活動全因初心不變，「各行各業、宗教、甚至教育，嚟緊都會受到唔同程度打壓。冇得驚，除非離開香港㗎啫，大家係香港人，惟有靠大家堅持到底」。

同區另一茶飲店唇茶則推小店互助優惠，憑另一黃店單據到該店買飲品，每杯減價至10元。負責人阿深說，優惠後生意料只「打個和」，他自己參與活動是要提醒小店勿忘初心。的士平台「和你的」管理員之一阿佳則決定停工，全日駕車到各區黃店派送單張，他解釋，的士按錶收費，無法做優惠，惟有出力幫忙宣傳活動。