港大本地研究生盼捍衞言論自由 參選校委力戰內地生

七月投票通過「炒戴」的港大校務委員會（下稱校委會），研究生代表一席明舉行換屆選舉。今年由港大一年級研究生葉子健與港大研究生會現任主席、內地學生張潤智競逐。該席多年來由非本地生把持，葉坦言作為香港學生勝算不大，但仍希望透過參選喚起港大人對校政的關注。

記者 關玉婷

現時校委會23名委員中，只有7人為民選代表，包括本科生及研究生代表各一，及5名教職員代表。據了解，今年七月來自內地的現屆研究生代表王宇辰在該會議上亦為「炒戴」投下贊成票。研究生代表換屆選舉將於明起一連三日舉行。

今年就讀港大文學及文化研究碩士課程一年級的葉子健稱，校委會內研究生代表一席多年來都由內地學生出任，投票前不會諮詢同學意見，甚至在「炒戴」會議中作出與學生主流意見相反的決定。他坦言，即使他當選也僅手握一票，無力扭轉局面，但仍希望透過以香港人身份出選，喚醒身邊同學對校內議題的關注。

葉批評對手作為港大研究生會主席，只專注於服務內地學生，忽略本地及其他國籍學生的需要：「無論係福利、發佈資訊，都係用內地通訊軟件例如微信。」早前在Facebook形容自己「贏面唔大」的他稱只要香港學生團結，「相信會有奇蹟」。又稱過往的校委會席位選舉投票率都只有不足一成，「希望過去一年令大家都明白其實政治或者校園嘅事務，係每一個人都有份。」

港大連儂牆日前再度被毀，特首林鄭月娥稱大學就增加對國家安全的宣傳和教育工作「責無旁貸」，指如有需要，執法機關會處理；港大則稱會審視連儂牆位置未來的用途。葉子健形容政府變本加厲打壓言論自由，他若果當選，會在月底的校委會會議上要求校長就連儂牆風波交代並挺身維護言論自由。

《蘋果》曾邀約另一候選人張潤智訪問，惟張以事務繁忙為由婉拒。

港大校委會為港大最高管治機關，根據條例可行使大學的所有權力，包括解散或改革研究所、專科學院，甚至有權終止校長、副校長等主管級人員的聘任。現屆港大校委會便於今年7月，以18票比兩票大比數通過解僱法律學院副教授戴耀廷，推翻教務委員會調查後建議保留教席的結論。

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