百億搞公私協作　僅千人受惠

【本報訊】公院服務名額因為武漢肺炎疫潮而大幅縮減，病人輪候時間不斷增加。醫管局表示，今年積極開拓新公私營協作項目，但本報發現今年數字只是杯水車薪，如骨科手術只有60人受惠、放射治療也只有68名癌症病人獲益。病人權益組織代表認為，醫管局空有100億元公私營協作計劃基金，及每年700億元以上撥款，但未能善用資源，盡量在疫境下幫助病人。

醫管局稱，初生嬰兒黃疸治療、剖腹分娩、癌症病人的放射治療、骨科手術、膀胱鏡檢查、胃鏡檢查及乳癌手術，均有公私營協作，病人可以公院費用在私院診治。截至9月15日，上述服務分別轉介121名嬰兒、9名孕婦、68名癌症病人、60名骨科病人、313名泌尿外科病人、597名胃鏡病人及23名乳癌病人，總數為1,191人。

團體促診治「一條龍」

社區組織協會幹事連瑋翹指，受惠人數相對數以十萬計專科門診病人九牛一毛，明顯不成比例。他認為公私營協作服務除了名額、受惠人數不足，分流效果也不顯著，「如果病人係可以去私家做手術，但因為等公立醫院張MRI，咁都係積壓住分流唔到。以往好多化療病人，為咗等一張超聲波檢查結果，浪費咗好多寶貴時間。」他希望醫管局按疾病分類推行公私營項目，「一條龍」解決病人由診斷到治療的需要。