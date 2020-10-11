帝苑、國寶、酒吧群組各增一個案

【本報訊】本港武漢肺炎疫情反覆，昨日新增六宗個案，其中三宗屬本地個案，與早前個案相關，無源頭不明個案。本周本地個案比率逾六成，至今累計5,176確診及疑似個案。一名在帝苑酒店咖啡室廚房工作的員工前日確診﹙第5169號﹚，潛伏期間曾到多個大埔商場的食肆用膳，或於社區進一步播毒。

大埔患者曾光顧多間食肆

根據衞生防護中心資料，居於大埔新峰花園15座的58歲男病人﹙第5169號﹚，潛伏期間曾到大埔多間食肆用膳，包括10月6日到大埔墟熟食中心2樓的東記上海麵、10月7日分別到大埔超級城D區的豪宴薈和新達商場1樓的牛氣。

10月4日至10日的一周內，總共新增67宗確診個案，其中41宗屬本地個案，佔整體個案61.2%，較上周大增40%。

昨日新增的三宗本地個案中，「China Secret/豪麗大廈」群組再增一宗確診，累計12人染疫。該名患者為29歲男子﹙第5175號﹚，居於深水埗明德大廈，於觀塘宏利金融中心工作。他9月23日光顧China Secret酒吧，10月1日到Virgo酒吧，10月7日亦曾光顧深水埗南昌冰室。他與第5148號確診者是朋友，曾一起去上述兩間酒吧，又曾與早前確診的機管局外判員工﹙第5164號﹚見面。

葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」群組亦新增一宗確診，患者為55歲男院友﹙第5174號﹚，群組累計13人染疫。另一本地個案為41歲女子﹙第5176號﹚，居於東涌映灣園3期悅濤軒9座。其住址與帝苑酒店意大利餐廳確診樓面員工﹙第5163號﹚一樣，相信是帝苑確診員工的家人或傭人。